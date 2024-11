Ilary Blasi scatenata: arriva la battuta “su Totti” in diretta

Frizzante in tv Ilary Blasi che si è lasciata andare anche ad una battuta che non è passata inosservata e che riguarda l’ex, Francesco Totti.

C’era grande attesa per il ritorno in televisione di Ilary Blasi e la conduttrice non ha deluso le aspettative. Grande ospite a Tu si que vales, l’ex presentatrice de ‘L’Isola dei Famosi’ è stata coinvolta durante la puntata della trasmissione di Canale 5 con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Proprio con quest’ultima, la Blasi ha dato vita ad simpatico siparietto nel quale, in modo indiretto, ha citato pure… Totti.

Ilary Blasi, la battuta “su Totti” a Tu si que vales

Ospite di ‘Tu si que vales’, Ilary Blasi ha dato spettacolo non solo per la sua bellezza e il suo solito spirito ma anche per alcune battute decisamente piccanti che hanno visto coinvolto il suo ex, Francesco Totti, anche se mai citato apertamente.

Complice insieme alla donna, anche Sabrina Ferilli che ha scherzato da buona romana…

Ilary Blasi

Rivolgendosi alla Sabrina nazionale, la Blasi ha detto: “Noi abbiamo degli amici in comune…”, le parole con riferimento appunto alla Capitale. L’attrice, senza esitare, ha risposto con grande simpatia facendo riferimento appunto alle note vicende che negli ultimi mesi hanno interessato Ilary e la sua vita privata. “Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi, la Roma è la Roma eh”.

Una gag che nel giro di pochi secondi è stata ripresa in modo virale sul web con diversi account che hanno condiviso tutto con i video a conferma che la battuta, in modo indiretto anche su Roma e Totti, non è andata inosservata…

Ilary: “Noi abbiamo degli amici in comune”

Sabrina: “Anche se qualche pezzo ce lo siamo persi la Roma è la Roma eh”



AIUTO #tusiquevales pic.twitter.com/FEJbE0QTNd — trashtvstellare (@tvstellare) November 9, 2024

Il rapporto tra ex coniugi

Al momento non sappiamo in che rapporti siano rimasti la Blasi e l’ex Totti ma a quanto pare le cose potrebbero essersi piano piano sistemate. Dalle ultime indiscrezioni, infatti, sembra che l’ex coppia abbia compiuto un gesto distensivo in tribunale con tanto di stretta di mano davanti a tutti.

Staremo a vedere se tra qualche tempo, gli ex coniugi vorranno definitivamente “fare la pace” anche per il bene della loro famiglia.