Barbara D’Urso a Sanremo: Carlo Conti svela tutta la verità

I rumors su Barbara D’Urso a Sanremo accanto a Carlo Conti: ecco come stanno davvero le cose. Svelato il futuro di Carmelita.

Si stanno susseguendo i rumors su un possibile approdo a Sanremo 2025 di Barbara D’Urso accanto a Carlo Conti. Secondo le ultime voci, Carmelita potrebbe affiancare il presentatore per la kermesse musicale di febbraio. Ma come stanno davvero le cose? A quanto pare il conduttore ha voluto fare chiarezza parlando con il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Barbara D’Urso a Sanremo con Carlo Conti? Tutta la verità

Chi accompagnerà Carlo Conti nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025? In tanti hanno ipotizzato la presenza di Barbara D’Urso che, dopo essersi “lasciata” da Mediaset sembra poter fare ritorno in Rai. In questo senso, un primo approccio alla kermesse musicale potrebbe suonare come una sorta di antipasto per il futuro.

Le cose, però, non starebbero proprio in questo modo. Ad affermarlo sarebbe stato lo stesso Conti parlando con il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Il giornalista, infatti, ha spiegato anche con un post su Instagram: “BARBARA D’URSO NON ANDRÀ A SANREMO e me lo conferma Carlo Conti. Me ne dispiace, era un’occasione e Sanremo è da sempre nei suoi desideri. In ogni caso credo che per Barbara sia finito il digiuno tv, si ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro fa il tutto esaurito”.

Il futuro di Carmelita

Smentiti i rumors sulla possibile partecipazione a Sanremo accanto a Carlo Conti, quindi, per la D’Urso è riniziato il toto futuro. Carmelita era stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle e sul suo conto si era anche parlato di un approdo a Domenica In per la prossima stagione dopo l’addio di Mara Venier. Al momento, però, nessuno sa quale potrà essere il futuro della conduttrice che resta comunque molto impegnata tra teatro e altri progetti.