Nella Casa del Grande Fratello è tempo di chiarimenti: il confronto tanto atteso tra i due gieffini dopo il Gran Hermano.

L’ultima edizione del Grande Fratello sta catturando l’attenzione del pubblico grazie soprattutto alle dinamiche che stanno portando alla nascita di nuove coppie. Tra tradimenti, passioni e scontri, ogni giorno ne succede una.

Uno dei “quadrati” che si sono formati quest’anno è quello che riguarda Shaila, Lorenzo, Javier e Helena. Ma dopo l’esperienza al Gran Hermano, appare evidente che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta abbiano deciso di approfondire la loro storia, lasciando da parte gli altri concorrenti.

Questa scelta è stata scioccante sia per Javier che per Helena, che avevano mostrato rispettivamente un interesse per Shaila e Lorenzo.

Ma adesso, a distanza di giorni, è arrivato il faccia a faccia tanto atteso.

Grande Fratello: le rivelazioni tra Lorenzo e Helena

Quello che è successo al Gran Hermano tra Shaila e Lorenzo ha portato ad uno scontro, ma adesso Lorenzo ha voluto chiarire le cose con Helena in un faccia a faccia che ha suscitato non poche discussioni.

In piscina, durante il confronto, Helena ha dichiarato di sentirsi ancora ferita dal comportamento di Lorenzo, ma ha anche ribadito di essere serena con se stessa.

“Voglio essere coerente con i miei sentimenti. Sento che sto benissimo da sola, perché mi connetto pochissimo con le persone. Non parlo tanto di me – continua –, negli ultimi giorni mi sono aperta un po’ di più. Sto parlando un sacco con Mariavittoria perché mi fa ridere, cerco di costruire un rapporto vero anche se non è facile qui. Solo con te mi sono aperta di più all’inizio” ha dichiarato la gieffina.

Grande Fratello: la gelosia e la crescente distanza tra i due

“Sono felice che tu abbia dei rapporti sani con gli altri anche rispetto a prima, quando magari stavamo tanto tempo insieme” ha risposto Lorenzo a Helena durante il confronto.

Ma c’è qualcosa che non convince il gieffino. Infatti, secondo Lorenzo, Helena è ancora gelosa di lui.

Come si evolverà questa strana dinamica? Non ci resta che attendere per scoprirlo.