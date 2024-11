Stop ai concerti per Samuele Bersani. Il noto cantante ha comunicato ai fan di doversi fermare a causa di problemi di salute.

Ha scelto una lunga lettera sui social, Samuele Bersani, per comunicare lo stop ai suoi concerti a causa di alcuni problemi di salute. Il noto cantante ha sorpreso tutti annunciando di dover mettere in pausa la sua musica per ragioni ancora misteriose ma che risultano essere legate strettamente alle sue condizioni fisiche.

Samuele Bersani: “Ho un problema di salute”

Sono ore di grande ansia per le condizioni di salute di Samuele Bersani. Io noto cantante, infatti, ha annunciato tramite un post su Instagram di dover mettere in pausa la propria musica o, per lo meno, solo i concerti che erano in programma.

L’artista non ha spiegato nel dettaglio cosa sia successo ma ha parlato di aver scoperto “un problema di salute”.

Nel suo post social, il cantante ha detto: “Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e cere cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi”.

Samuele Bersani

Bersani, come detto, non ha fornito particolari dettagli in merito ma ha aggiunto che ne parlerà più avanti: “Ne parlerò appena possibile dando risposte, che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce […]”.

L’affetto del suo pubblico

Immediatamente dopo la pubblicazione della lettera/messaggio ai fan, Bersani è stato sommerso da messaggi d’affetto. Non solo da parte di tanti colleghi ma anche, soprattutto, da quello dei fan. Sotto al post dell’artista, infatti, ecco molti commenti: “Se sapessi ricambiare tutto l’amore che mi hai saputo dare con la tua arte di vivere, lo metterei in questo messaggio. Ti aspetto, invece, con tutta la vicinanza che posso”. E ancora: “Siamo tutti con te, riprenditi presto”.

Tra i tanti like e commenti che si possono vedere, anche quelli di Nek, Emma Marrone, Levante moltissimi altri artisti.