Ludovica Frasca sicura: “Vi svelo chi è La Talpa”

La prima eliminata de La Talpa, Ludovica Frasca, non ha dubbi su chi sia il “cattivo” del reality show condotto da Diletta Leotta.

Dopo tanta attesa, La Talpa è tornata in tv. Il reality show, condotto in questa edizione da Diletta Leotta, ha suscitato sicuramente grande attenzione. I telespettatori hanno assistito alle prime missioni e sicuramente hanno fatto partire il proprio toto nomi per chi sia il “cattivo”. In questo senso, la prima eliminata dal programma, Ludovica Frasca, si è detta sicura di aver capito l’identità del nemico…

La Talpa: Ludovica Frasca dopo l’eliminazione

Dopo la prima puntata de La Talpa con annesse sfide e primi indizi su chi possa essere il “cattivo” o il “traditore” del gruppo, c’è stata la prima eliminata: Ludovica Frasca. In questo senso, la ragazza ha spiegato come abbia preso l’uscita prematura dal reality ma ha anche dato qualche indizio e parere su chi, secondo lei, sarebbe il nemico nel gioco.

Ludovica Frasca

“Non ho seguito nessuna strategia di gioco, ho seguito un’intuizione sbagliata”, ha detto la Frasca in un video condiviso anche da Mediaset Infinity. “Fossi stata io la talpa avrei fatto come già sta facendo qualcuno di loro, ovvero li avrei sviati. Sviare sulle informazioni”.

L’ex Velina ha ammesso anche di aver rosicato per essere uscita così presto: “Mi fa strano tornare alla realtà, mi mancano i miei compagni. Però sono contenta perché ora potrò vederli da distaccata”.

Chi è La Talpa: l’ipotesi

Successivamente, la Frasca ha voluto sbilanciarsi in merito all’identità della talpa. Secondo la lei, il nemico del gruppo è una donna. In particolare, sembra che l’ex Velina abbia individuato Lucilla Agosti.

“Lucilla non me la conta giusta!”, ha esordito. “Poi se avrò ragione verrò da voi e vi dirò potevo vincere e invece sono uscita per prima. Gilles? Lui è onesto, ma potrebbe essere un colpo di scena…”.