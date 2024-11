Chiara Ferragni amarcord, la prima foto su Instagram del 2012: “Fa riflettere”

Uno scatto del 2012 ha generato diverse reazioni: Chiara Ferragni in versione amarcord ha pubblicato una foto di tanti anni fa…

Come era Chiara Ferragni quando ha iniziato la sua scalata nei social? Sicuramente molto diversa da oggi. La conferma, non che ce ne fosse bisogno, l’ha data la diretta interessata condividendo su Instagram un post con una foto del lontano 2012 nella quale, oltre ad una evidente giovinezza, spiccano diverse differenze tra passato e presente.

Chiara Ferragni pubblica una foto del 2012

Ha scelto un modo molto particolare Chiara Ferragni per comunicare con i propri fan e generare interazioni su Instagram. Quale? Una foto risalente al lontano 2012, quando stava muovendo i primi passi proprio sulla piattaforma social.

La bella influencer ha optato per un contenuto amarcord con uno scatto che la riguarda di ben 12 anni fa.

Chiara Ferragni

Nel suo post, la Ferragni si è fatta vedere in modo molto pulito e genuino con un primo piano che ha messo in risalto la sua semplicità di 12 anni fa. “When I started Instagram in 2012 I looked like this”, ha scritto con orgoglio.

Le differenze e le reazioni

La foto da lei pubblicata ha generato, come prevedibile che fosse, moltissime reazioni. Nei commenti si possono vedere cuoricini e parole d’affetto ma anche messaggi più riflessivi di qualche utente che ha visto nello scatto dell’epoca una “figura diversa” da quella che Chiara è diventata oggi. “Porta un po’ di riflessione su come vivi te stessa, c’é bisogno di salute mentale e di parlarne per mettere un po’ di umanità”, le ha scritto un utente.

Lo scatto, va detto, avrebbe evidenziato secondo alcuni anche dei ritocchini estetici che la donna avrebbe apportato al suo viso. Qualcuno parla di filler e di botox che, va detto, non hanno però modificato e alterato in modo negativo la bontà del viso della donna.