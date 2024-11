GF, aereo speciale per Javier ma un dettaglio su Shaila lo fa arrabbiare: il video

Alta tensione al GF: tutta colpa di un aereo arrivato per Javier ma che ha in qualche modo coinvolto pure Shaila Gatta.

Movimenti al GF dove in queste ore i concorrenti sono stati sorpresi dall’arrivo di uno dei classici aerei dei fan. Il destinatario del velivolo, con annesso messaggio, è stato Javier. Il ragazzo è rimasto da una parte felice del gesto ma dall’altra anche dispiaciuto e infastidito per un dettaglio dello striscione che ha chiamato in causa Shaila Gatta…

GF, aereo per Javier… e Shaila

Come anticipato, al Grande Fratello ha destato particolare attenzione un aereo che è passato sopra la Casa e che era dedicato a Javier. Il velivolo ha portato con sé un messaggio chiaro per il ragazzo: “X ogni azione 1 reazione noi con J #Shaviers”. La frase, però, non ha scaturito del tutto l’effetto sperato…

Grande Fratello logo

A destare il fastidio di Javier, infatti, è stato l’hashtag finale che lo ha accostato a Shaila Gatta. Il ragazzo ha quindi fatto una particolare richiesta: “Si può chiedere di cancellare quell’hashtag? Cioè, direi basta, no?”, ha detto spiegando di volersi allontanare, anche a parole, da quanto accaduto con l’ex Velina e l’ormai mezzo triangolo amoroso con Lorenzo.

Il confronto piccato tra Javier e Shaila

Successivamente al passaggio dell’aereo, i commenti di Javier si sono fatti più forti e sono stati sentiti anche da Shaila. La ragazza, a quel punto, si è rivolta ai fan, ringraziandoli per il supporto. Una cosa che ha ulteriormente generato una reazione di Martinez. Javier ha chiesto, scherzando, ma fino ad un certo punto, ai presenti chi l’avesse interpellata.

I due hanno quindi avuto uno scambio di battute piuttosto piccato che ha messo in evidenza, ancora una volta, la posizione netta presa dal ragazzo nei confronti della ballerina. Staremo a vedere se tra i due ci saranno nuove scintille…