“Una stron***a”: Elisabetta Canalis sbotta con Francesca Fagnani

Ospite di Belve, Elisabetta Canalis si è lasciata andare dopo una domanda decisamente stuzzicante da parte di Francesca Fagnani.

Amori e non solo. Elisabetta Canalis, ospite a Belve con Francesca Fagnani, si è lasciata andare su diversi argomeni, comprese le relazioni del passato. Curiose le sue risposte e anche un leggero fastidio per una precisa domanda che le è stata posta a proposito di George Clooney. L’ex Velina, infatti, si è scaldata rispondendo piccata…

Elisabetta Canalis a Belve: la domanda su George Clooney

Tra gli ospiti di Belve della puntata di martedì 3 dicembre 2024 ecco Elisabetta Canalis. L’ex Velina si è confidata a 360° senza tirarsi indietro anche su temi delicati come le sue passate relazioni.

Curioso quanto accaduto quando è stato il momento di parlare di George Clooney con cui è stata impagnata per diverso tempo…

Elisabetta Canalis

La padrona di casa, Francesca Fagnani, ha esordito dicendo alla Canalis: “Lei inizialmente ha dichiarato: ‘Non ho avuto il colpo di fulmine con George Clooney, mi ha conquistato piano piano’, se vabbè”.

Da qui la ex Velina ha detto: “No davvero. Non è difficilissimo innamorarsi di George Clooney, è stato, anzi, l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama”.

Fin qui tutto bene fino a quanto la Fagnani non ha parlato di quelle voci che volevano la Canalis avere un contratto con il noto divo per “fingere una relazione”. Qui la bella Elisabetta ha sbottato: “No, non c’era nessun contratto. Una volta per tutte: era proprio una stronzata. Non ho firmato contratti!”.

Il rapporto con Bobo Vieri

Se si parla di amori, impossibile non ricordare quello per l’ex calciatore Bobo Vieri: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”, ha raccontato la Canalis a Belve.