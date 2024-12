“Ho perso tantissimi soldi”: Guendalina Tavassi vuota il sacco sui social

Dopo un lungo periodo di assenza, Guendalina Tavassi è tornata a farsi sentire sui social raccontando quanto accadutole.

Solamente alcune settimane fa, Guendalina Tavassi aveva raccontato di aver avuto una disavventura notevole con il proprio profilo Instagram che, per qualche ragione, le era stato chiuso o rubato. L’ex volto del GF e de L’Isola dei Famosi aveva quindi deciso di provare ad aprire un altro account riniziando da zero. Adesso, però, ecco il “miracolo”: la Tavassi è riuscita ad avere indietro il profilo originale…

Guendalina Tavassi torna sui social dopo mesi

“Eccomi qui, pensavate di avermi fatto fuori… E invece no! Sono veramente felice, ho smesso di urlare pochi secondi fa”. Con queste parole Guendalina Tavassi è tornata ufficialmente su Instagram col suo profilo ufficiale originale.

Guendalina Tavassi

“Non potete capire quando sono stata male in questi due mesi e mezzo”, ha detto ancora Guendalina che alcune settimane fa aveva provato ad aprire un altro profilo per rimettersi in gioco.

“Uno ride e scherza, io vi faccio vedere la mia quotidianità, ma questo è un vero e proprio lavoro per me, un lavoro dove ho messo l’anima e l’impegno da 13 anni”.

Un danno che non auguro”

La Tavassi ha quindi proseguito cercando di far capire quanto fosse importante per lei tornare in possesso dell’account originale: “Quindi di punto in bianco ritrovarsi senza nulla è stato veramente orribile, un danno che io non auguro neanche al mio peggior nemico, al mio peggior nemico auguro di peggio, soprattutto a questa persona che mi ha hackerato, che poi abbiamo pure scoperto chi è. Vi spiegherò tutto. Ma intanto sono qui, felicissima di stare con voi”, ha detto ancora in un video pubblicato.

A questo punto vedremo se Guendalina tornerà al 100% come prima a lavorare al massimo e soprattutto quali saranno le altre spiegazioni che la donna vorrà dare ai suoi fan sulla vicenda.