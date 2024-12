Lory Del Santo “contro” Elisabetta Canalis: cosa è successo

Un botta e risposta a distanza inedito: Lory Del Santo ha voluto replicare ad alcune parole dette nei giorni scorsi da Elisabetta Canalis.

Una strana diatriba a distanza sta vedendo protagoniste in queste ore Lory Del Santo ed Elisabetta Canalis. L’ex Velina, ospite nella scorsa puntata di Belve, aveva detto la sua in modo non certo troppo carino verso The Lady una webserie creata appunto dalla Del Santo, criticando lei in primis ma anche il resto degli attori, non considerati tali.

Lory Del Santo replica ad Elisabetta Canalis

Presente a ‘La Volta Buona’, programma di Rai 1 con Caterina Balivo, Lory Del Santo ha voluto replicare in modo elegante alle critiche ricevute nelle ore precedenti da Elisabetta Canalis.

La donna ha tenuto a sottolineare alcuni aspetti della webserie The Lady che era appunto stata citata dalla ex Velina a Belve.

Lory Del Santo

La Canalis aveva criticato gli attori del cast di The Lady e il fatto che fossero stati “scelti un po’ a caso”. La donna aveva anche parlato del modo di “non recitare” della Del Santo.

Lory, quindi, a ‘La Volta Buona’, ha risposto: “È stata una grande sorpresa. The Lady non morirà mai, perché nessuno aveva mai osato cos’ tanto. Fare una serie così lunga, di tre stagioni, senza attori tranne uno… È vero che non erano attori. Hanno recitato tutti, anche il mio portiere. Nessuno è stato pagato, tutto gratis, anche le location”.

La gag con il fidanzato

Presente a ‘La Volta Buona’ con la Del Santo anche il suo attuale fidanzato, Marco Cucolo, protagonista anche lui di The Lady. Tra i due, in puntata, si è visto grande feeling e uno scambio di battute ha confermato tutto. “Lui mi boicottava”, ha detto la donna. “Rideva a tutte le battute”.

Cucolo ha però dato una spiegazione: “Mi facevano ridere”, ha ammesso sottolineando anche come il copione scelto dalla bella Lory fosse particolare.