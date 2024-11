“Danno veramente grande”: Guendalina Tavassi riappare sui social dopo mesi

Cosa è successo a Guendalina Tavassi? L’influencer era sparita dai social e ora è tornata dopo circa due mesi di assenza.

A sorpresa rieccola sui social: Guendalina Tavassi ha fatto, nelle scorse ore, un gran ritorno su Instagram. Dopo circa due mesi di assenza, la famosa influencer e volto televisivo ha raccontato ai suoi seguaci, con tanto di nuovo profilo, la disavventura vissuta di recente che l’ha portata, appunto, a “scomparire” per diverso tempo.

Guendalina Tavassi torna sui social dopo due mesi

Cosa è accaduto a Guendalina Tavassi? Questa la domanda che tantissimi suoi seguaci si stavano ponendo da circa due mesi. Più o meno lo stesso periodo durante il quale la nota influencer è stata assente dai propri canali social e precisamente dal proprio canale Instagram.

Guendalina Tavassi

A sorpresa, la Tavassi è riapparsa dopo tanto tempo spiegando ai fan: “Mi hanno fatto un danno veramente grande”, ha svelato. E ancora da un nuovo accounto: “Ero una influencer ora sono solo stata Hackerata!”.

“Per adesso sono qui, ho inventato questo hashtag che si chiama ‘findguendalina’. Quindi se volete sapere quello che faccio durante il giorno, voi basterà che mettiate questo hashtag e scoprirete dove io sarò, dove andrò”.

Cosa è successo all’influencer

A questo punto Guendalina ha fatto capire di essere stata vittima di qualche hacker che le ha portato via il vecchio account personale. Per fortuna, però, la ragazza ha optato per tornare con un nuovo profilo in attesa di quello principale. “Ragazzi mi hanno fatto un danno veramente grande, ma noi torneremo più forti di prima. Se volete seguire i cavoli miei, io sarò sempre qui”.

In questo senso la donna ha ironicamente spiegato ai fan come comportarsi con questo nuovo profilo creato: “Flowers sono tornata!!!! Dopo 2 mesi di assenza (causa hackeraggio) ho deciso di aprire questo profilo che sarà una sorta di caccia al tesoro e il tesoro sono io ovviamente. Dovrete andare sull’Hashtag #findguendalina per vedere dove sarò”.