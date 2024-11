Selvaggia Lucarelli spiazza tutti e svela la concorrente più antipatica di Ballando

Curioso retroscena su Ballando con le Stelle svelato da Selvaggia Lucarelli. La giudice ha spiegato quale sia stata la concorrente più antipatica per lei.

Protagonista nel cast della giuria di Ballando con le Stelle, ogni anno Selvaggia Lucarelli dà spettacolo con qualche “discussione” e lite prolungata durante le puntate con i vari concorrenti. Ma cosa succede realmente se un danzatore le sta antipatico veramente? A rivelarlo è stata proprio lei nel podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’.

Selvaggia Lucarelli e la concorrente più antipatica di Ballando

Ogni edizione di Ballando con le Stelle è senza dubbio la giudice più temuta nella giuria. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli che nei suoi commenti e nei suoi giudizi non si risparmia certamente nel dare pareri anche molto forti.

Selvaggia Lucarelli

In questo senso, la Lucarelli, parlando al podcast ‘Supernova’ di Alessandro Cattelan, ha svelato come si comporta quando un concorrente le sta antipatico. Anzi, ha raccontato persino quale sia stata la danzatrice, in questo caso al femminile davvero, che maggiormente le è stata antipatica.

“C’è stato un anno, una delle concorrenti era Vittoria Schisano. Lei mi era veramente antipatica“, ha confessato la Lucarelli. “Dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, massimo 7. Le dicevo che era brava e che aveva ballato bene. Quando dico così è proprio la morte”.

“Cosa faccio se mi sta antipatico”

In questo senso, la giudice di Ballando ha spiegato in generale come si comporta quando un concorrente proprio non le va a genio: “Quando io dò 5 o 6 a un concorrente, sto cercando di farlo sparire. Lo 0 porta attenzione e la gente da casa lo vorrà difendere e quindi questo si salverà. Quando mi stanno proprio anticipatici io faccio questa roba”.

Ora che il suo segreto è stato svelato bisognerà dare uno sguardo più attento ai voti, a partire dalla fase finale di questa edizione già di per sé molto scoppiettande del programma di Rai 1…