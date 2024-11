Protagonista nella trasmissione di Rai 2 Belve, Valeria Golino ha raccontato a Francesca Fagnani alcuni aspetti inediti della sua vita.

Ospite della seconda puntata di Belve, Valeria Golino ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo con Francesca Fagnani. L’attrice ha affrontato diverse tematiche anche molto personali: dal dolore più grande subito con la perdita di un bambino fino al rapporto con le droghe. Non sono mancati, però, momenti di maggiore leggerezza parlando anche di amore e uomini.

Valeria Golino a Belve: la perdita di un bambino

Tra gli ospiti di Belve, nella seconda puntata del programma di Rai 2 con Francesca Fagnani, è protagonista anche la famosa attrice Valeria Golino. La donna ha parlato di alcuni momenti delicati affrontati nella sua vita come il forte dolore provato dopo la perdita di un figlio.

Parlando appunto del momento più doloroso della sua vita, la Golino ha detto: “Il giorno in cui è morto mio papà e quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spirutualmente”, le sue parole.

Il rapporto con le droghe

Al netto di un passaggio anche ironico su Riccardo Scamarcio – “Pensavo Scamarcio fosse l’uomo della vita. Ha detto che con me il vero amore non finisce mai? È un bravo attore” – la Golino ha parlato anche dell’uso di droghe.

“Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose”, ha sottolineato a Belve la Golino. “Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più”.

Sul tema droghe, la Fagnani ha chiesto all’attrice cosa abbia visto e provato con le droghe e la donna, con grande ironia e col sorriso ha replicato in modo diretto: “Tante cose belle!”.