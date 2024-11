Marco Mengoni, il “regalo” di Maria De Filippi ad Amici: il retroscena

Sembra essere arrivato un “regalo” particolare da parte di Maria De Filippi a Marco Mengoni durante l’ultima puntata di Amici…

Interessante dettaglio notato ad Amici di Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata del programma andata in onda domenica. Pare, infatti, che la Queen di Mediaset abbia fatto un piccolo “regalo” a Marco Mengoni. In che modo? Svelando, in parte, quella che sarà la prossima canzone del noto e amato artista italiano.

Amici, spoiler di Maria De Filippi su Marco Mengoni?

Maria De Filippi

Durante l’ultima puntata andata in onda domenica 24 novembre di Amici, i ballerini sono stati chiamati a svolgere una gara di improvvisazione in cui hanno dovuto costruire una coreografia con un oggetto e con un sottofondo musicale uguale per tutti.

Come spiegato dalla De Filippi la base musicale era un brano inedito che i ragazzi “non possono conoscere”.

Al netto di qualche dubbio iniziale, ascoltando il brano la voce è sembrata quella di Marco Mengoni. Da qui l’ipotesi di uno spoiler/regalo della Queen di Mediaset al cantante e a quello che sarà il suo prossimo pezzo.

Le reazioni

Subito dopo questo episodio, sui social tantissimi fan di Amici ma allo stesso tempo moltissimi seguaci di Mengoni non hanno avuto dubbi: “Ma quindi Maria ha fatto pubblicità anticipando l’uscita del brano di Mengoni?”. E ancora: “Grande Maria, sta per uscire il pezzo di Marco e lei lo ha anticipato col suo permesso”.

Staremo a vedere se queste impressioni saranno confermate anche nelle prossime ore dai diretti interessati. Adesso l’attenzione è al massimo verso il cantante italiano.