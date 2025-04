Una commedia pericolosa: ecco le location del film con Enrico Brignano

Ecco quali sono le location di Una commedia pericolosa, il film con protagonista Enrico Brignano nei panni di un improvvisato investigatore.

Si intitola Una commedia pericolosa ed è un film uscito nel 2023 e diretto da Alessandro Pondi. Nella commedia il protagonista principale è interpretato da Enrico Brignano si trova a vestire i panni di un responsabile della sicurezza di un grande magazzino con la passione per le indagini e che, quando trova la vicina di casa morta, inizierà a indagare per contro proprio alla ricerca dell’assassino andando però incontro a numerosi colpi di scena. Vediamo allora qual è il cast principale del film e quali sono le location di Una commedia pericolosa.

Una commedia pericolosa: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Una commedia pericolosa è Enrico Brignano, che veste i panni di Maurilio Fattardi. Nel cast del film troviamo poi Gabriella Pession (che è la co-protagonista principale), Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Leandro Amato e Grazia Schiavo.

Gabriella Pession

Una commedia pericolosa: le location del film con Enrico Brignano

La storia raccontata in Una commedia pericolosa è ambientata a Roma e anche le riprese del film si sono svolte interamente della Capitale.

Si possono facilmente riconoscere alcune strade del centro storico e del caratteristico Quartiere Coppedè con la sua celebre fontana della rane. Una delle location principali è la Coin di piazzale Appio a San Giovanni che nel film è il grande magazzino dove lavora come responsabile della sicurezza il protagonista, Maurilio.

Oltre che a Roma, alcune scene di Una commedia pericolosa sono poi state girate in alcuni comuni limitrofi ma in generale il regista Alessandro Pondi, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori della pellicola non si sono allontanati molti dalla Capitale per girare tutte le varie scene della commedia.