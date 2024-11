GF, Shaila Gatta in lacrime: “Sono innamorata di lui ma…”

Continua la storia d’amore al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. L’ex Velina ha apertamente confessato i suoi sentimenti.

Senza dubbio sono i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tra i quali è decisamente scoppiato l’amore. L’ex Velina, in queste ore, ha confessato di essere innamorata del giovane ragazzo ma, allo stesso tempo, ha messo in evidenza le tante insicurezze del proprio partner.

Shaila Gatta innamorata di Lorenzo Spolverato

Al momento Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati divisi al Grande Fratello e questa lontananza pare aver amplificato sentimenti e sensazioni, non tutte positive. L’ex Velina ha spiegato di essere innamorata del ragazzo.

Shaila Gatta

Aprendosi con Ilaria Galassi, la Gatta ha detto: “Mi manca proprio. È pazzesco, non sono abituata. Mi fa stranissimo. Mi sento vuota. Come se fossi tornata indietro con gli anni. È strano. Lo so che è di là, ma raggiungere la consapevolezza che c’è una persona che mi manca è una cosa che io pensavo di non poter più vivere. Per me non esiste nessuno migliore di lui”.

La ragazza ha proseguito: “A me fa stare male quando lui mi dice: ‘Perché io?’. È lì che vedi il bimbo. Ma come perché io? Perché sono innamorata di te anche se non lo sa ancora. Il mio cuore ha scelto lui perché evidentemente è speciale”.

I dubbi e le insicurezze di Lorenzo

Nel corso del suo sfogo in lacrime, Shaila ha messo in evidenza anche le insicurezze di Spolverato: “Lui a volte sente un peso, dice che fuori vivo in un contesto diverso dove ci sono persone che hanno più di lui, che hanno uno status sociale mentre lui si deve costruire. Ma io gli dico: ‘Ho scelto te perché tutte queste persone non hanno quello che hai tu dentro. Non è solo il fatto di come mi sento con te, ma di chi sono con te che mi rende una persona completa‘”.

La Gatta ha poi sottolineato di aver riscoperto una parte di sé che la rende “tanto felice”. E ancora: “Mi spaventa anche dirgli amore mio. Io lo guardo negli occhi e li vedo veri”, ha aggiunto.