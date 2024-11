“Quando torni in tv?”: Barbara D’Urso spiazza tutti

Tanti rumors sul futuro in tv di Barbara D’Urso. In queste ore la stessa Carmelita ha risposto alle curiosità dei fan sull’argomento.

Si susseguono da mesi le voci sul futuro in televisione di Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset. Eppure, al netto di tantissime indiscrezioni, Carmelita resta impegnata “solamente” – si fa per dire – a teatro con lo spettacolo Taxi a due Piazze, che sta portando in scena in diverse città italiane. Proprio durante una di queste tappe, però, la conduttrice si sarebbe sbilanciata dando una risposta ad un fan che le domandava quando l’avremmo rivista sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso: la risposta sul ritorno in tv

Come riportato da svariati media, durante l’ultimo spettacolo di Taxi a due Piazze a teatro, a Taranto, Barbara D’Urso sarebbe stata accolta da una valanga di affetto da parte dei fan e, allo stesso tempo, anche dalle loro domande a proposito del suo ritorno in televisione.

Barbara D’Urso

In questo senso, Carmelita avrebbe risposto in modo curioso ad un quesito di un seguace che le ha chiesto, appunto, se e quando fosse previsto il ritorno sul piccolo schermo.

“Quando torni in tv?”, la domanda del fan. La replica è stata sincera e indubbiamente col cuore: “Chissà… Il cielo, il cielo deciderà”.

Insomma, per il momento non sembrano esserci spiragli e novità in merito al destino della D’Urso in televisione.

L’ultima apparizione a Ballando

Per la bella presentatrice l’ultima apparizione televisiva risale a qualche settimana fa quando a Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, era stata ospite come “ballerina per una notte”.

Certamente per la D’Urso non è abbastanza limitarsi a qualche ospitata e, per tale ragione, è possibile che nel 2025 possano arrivare importanti novità a livello di conduzione. Staremo a vedere come Carmelita vorrà stupire il suo pubblico e quale sarà la sua prossima avventura.