Tutto quello che ho: ecco le location della fiction con Vanessa Incontrada

Ecco le location di Tutto quello che ho, la fiction con Venessa Incontrada nei panni di una madre alla ricerca della figlia scomparsa.

Da mercoledì 9 aprile 2025 su Canale 5 va in onda la prima stagione di Tutto quello che ho, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada. La serie TV, in quattro puntate in onda ogni mercoledì sera, racconta la storia di due genitori, Lavinia e Marco, la cui quotidianità è sconvolta dalla scomparsa della figlia. Vediamo allora da chi è composto il cast completo della fiction e soprattuto quali sono le location di Tutto quello che ho.

Tutto quello che ho: il cast della fiction

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Tutto quello che ho è Vanessa Incontrada, che veste i panni di Lavinia. Il marito Marco è invece impersonato da Marco Bonini. Nel casto della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Margherita Attore, Edoardo Mieli, Ibrahima Gueye, Alex Lorenzin, Osas Imafidon, Alessia Giuliani, Antonella Attili e Gianfranco Gallo.

Vanessa Incontrada in una scena di Tutto quello che ho – www.donnaglamour.it

Tutto quello che ho: le location della fiction

La città che ha ospitato attrici, attori e tutti gli addetti ai lavori per le riprese delle varie puntate di Tutto quello che ho è Livorno: è proprio nella città toscana che è stata infatti ambientata la storia.

I lavori di ripresa nella città toscana sono durati dal mese di maggio a quello di giugno del 2024. In particolare le riprese si sono concentrate nel caratteristico Quartiere Venezia, celebre per i suoi canali navigabili.

Ma nel corso delle varie puntate si possono poi vedere alcuni luoghi simbolo della città toscana come la celeberrime Terrazza Mascagni o il mercato delle vettovaglia. E poi lo lo Scoglio della Regina: è qui nella fiction in luogo dove è stato ricostruito il commissariato di polizia.