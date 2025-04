Affari Tuoi, è sicuro di avere i 300.000 euro ma poi… ecco come è andata la partita di Alberto

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 9 aprile 2025 è stato Alberto, il concorrente delle Marche.

L’ha ripetuto più volte durante la partita, era convinto che all’interno del proprio pacco ci fosse il premio più ambito, quello da 300.000 euro. Quando invece l’ha poi trovato, perdendo quindi la possibilità di vincere quella somma, la sua partita è cambiata: parliamo di Alberto, il concorrente della regione Marche che è stato protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 mercoledì 9 aprile 2025. Vediamo ora come è andata nel dettaglio la sua partita.

Affari Tuoi: la puntata di mercoledì 9 aprile 2025

Alberto è stato accompagnato in studio dalla figlia Sara e ha iniziato la partita con il pacco numero 17. Partita che si era messo anche subito bene: con la prima chiamato ha eliminato dal tabellone 1 kg di cremini, con la seconda il premio da 0 euro. Poi ha chiamato tre pacchi rossi, quelli da 30.000, 20.000 e 10.000 euro e successivamente un altro pacco blu, quello da 10 euro. Tutto sommato un buon inizio.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Il dottore a quel punto ha offerto 40.000 euro ma, con anche tutti i premi più importanti in gioco Alberto ha rifiutato la proposta. Poi però ha chiamato i pacchi da 200.000 e 100.000 euro, con in mezzo quello da 1 euro. A questo punto il dottore ha proposto il cambio pacco ma anche in questo caso l’offerta è stata rifiutata.

Il concorrente ha poi rifiutato altre due proposte del dottore, quella da 25.000 euro e un altro cambio pacco, anche perché in gioco c’era ancora il premio da 300.000 euro. Verso la fine della partita, Alberto si è ritrovato con nel tabellone quattro pacchi blu e due rossi: quello da 15.000 e quello da 300.000 euro. Con le due chiama te successive ha eliminato due pacchi blu e il dottore a quel punto ha offerto 33.000 euro.

“Sono tanti soldi ma questa è un’occasione unica che non ricapita più. Rifiuto e vado avanti”, ha risposto Alberto, sperando che all’interno del suo pacco ci fossero i 300.000 euro. Peccato che li abbia trovati nella chiamata successiva. Nel suo pacco c’erano solo 200 euro. Alberto ha provato il tutto per tutto alla Regione Fortunata ma è tornato a casa senza vincere nulla.