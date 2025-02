Un nuovo amore per Michelle Hunziker? La showgirl paparazzata in compagnia dell’attore Alvise Rigo a Saint Moritz.

Dopo un periodo da single, Michelle Hunziker sembra avere un nuovo interesse sentimentale. La conduttrice svizzera, che sarà protagonista dell’Eurovision Song Contest 2025, è stata paparazzata a Saint Moritz in compagnia di Alvise Rigo, ex rugbista, attore e modello (ha partecipato a Ballando con le stelle). I due si sono conosciuti durante un evento esclusivo organizzato da Armani per la presentazione della sua linea neve e, secondo i presenti, tra loro sarebbe scattata subito una forte intesa. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Il feeling tra Michelle Hunziker e l’ex rugbista

Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti esclusivi della (presunta) neo coppia, e ha rivelato come la sintonia tra Michelle Hunziker e Alvise Rigo fosse evidente sin dal primo incontro.

“Un’intesa palpabile” si legge nell’articolo, che racconta di come i due siano stati inseparabili durante l’evento di Armani.

Il giorno successivo, la conduttrice è stata vista sulle piste da sci con il campione Giorgio Rocca e, ancora una volta, accanto a lei c’era Alvise.

“Anche i partecipanti all’evento sulla neve hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza evidenti. Prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata” si legge sul settimanale.

Michelle Hunziker e Alvise Rigo: un nuovo interesse

Le foto hanno acceso il gossip e i fan della Hunziker si chiedono se questa frequentazione possa trasformarsi in qualcosa di più serio.

Al momento, né Michelle né Alvise hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’affiatamento mostrato a Saint Moritz non è passato inosservato.

Sarà solo una nuova amicizia o sta nascendo una relazione? Per scoprirlo, non resta che attendere i prossimi scoop che potrebbero arrivare nei prossimi giorni.