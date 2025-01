Michelle Hunziker conduttrice all’Eurovision 2025: l’annuncio

La notizia era nell’aria ed è stata confermata in queste ore ufficialmente: Michelle Hunziker conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2025.

Stavano circolando da diversi giorni alcune indiscrezioni relative alla possibilità di vedere all’Eurovision Song Contest 2025 Michelle Hunziker nelle vesti di conduttrice. Adesso, dai rumors si è passati ai dati di fatto con l’annuncio ufficiale che ha svelato come la svizzera sarà protagonista dell’evento musicale che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio 2025.

Michelle Hunziker conduttrice all’Eurovision

Ci sono importanti novità per Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, infatti, è stata annunciata ufficialmente come conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio prossimi.

Michelle Hunziker

In queste ore, come detto, sono state comunicate in modo ufficiale le conduttrici dell’Eurovision Song Contest 2025. Saranno Hazel Brugger, attrice e presentatrice svizzero-americana, Sandra Studer e, come detto, Michelle Hunziker. L’edizione di questo anno, sarà ospitata appunto dalla Svizzera vista la vittoria dello scorso anno del cantante Nemo.

Poche ore prima della comunicazione ufficiale, la showgirl aveva dato qualche indizio scrivendo, mentre si trovava in treno: “Si va in Svizzera per?”. Detto, fatto. Ecco svelato il motivo.

Le reazioni

Non appena la notizia della conduzione dell’Eurovision è diventata ufficiale, tantissimi fan hanno commentato il lieto annuncio. Non c’è da stupirsi che per l’evento sia stata scelta una personalità come quella della bella Michelle.

La donna, infatti, oltre ad essere estremamente apprezzata in Italia, come una delle presentatrici di maggiore rilievo del panorama televisivo nostrano, è assolutamente tra le personalità di grande spessore in Patria, in Svizzera.

“Sono davvero felice per te”, ha scritto un fan italiano. “Non illudetevi cari svizzeri, Michelle resta ‘nostra’”, ha commentato un altro seguace sociale della showgirl facendo riferimento alla quasi italianità della donna. “Complimenti a tutte le conduttrici, sarà uno spettacolo”, si legge ancora tra i vari commenti al post ufficiale.