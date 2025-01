Temptation Island, Jenny svela tutto: “Cosa succedeva davvero nel villaggio”

Jenny Guardiano ha raccontato alcuni retroscena su Temptation Island e su quanto accadeva nel villaggio anche a telecamere spente.

Il doppio appuntamento estate-autunno di Temptation Island è stato un successo. In attesa di conoscere cosa accadrà nei prossimi mesi con una nuova edizione del reality per coppie, a tornare a parlare della sua esperienza nel programma di Canale 5 è stata Jenny Guardiano. La ragazza è stata ospite del podcast ‘Tavolo Parcheggio’.

Jenny Guardiano: i retroscena su Temptation Island

Intervenuta nel podcast ‘Tavolo Parcheggio’, Jenny Guardiano ha parlato del suo percorso nel celebre programma televisivo Temptation Island vissuto con Tony, sia della vita dietro le quinte sia del modo in cui l’esperienza ha influenzato il suo percorso personale e professionale.

Filippo Bisciglia

La ragazza ha quindi raccontato alcuni dettagli della vita nel villaggio delle donne ma, verosimilmente, anche nel villaggio degli uomini. “Mangiavamo di tutto“, ha spiegato. “Sì, ci portavano le cose, le varie portate, non c’è tanto alcol, non ti ubriachi lì insomma”, ha svelato ancora.

“Facevamo le serate a tema. Il villaggio è un po’ rustico”, ha proseguito ancora la Guardiano fornendo dettagli di quanto vissuto durante il reality per coppie. “Ti devi un po’ adattare”.

Le telecamere e Maria De Filippi

La ragazza ha poi sottolineato come la presenza delle telecamere, alla fine, dopo qualche ora, non dia troppo fastidio: “Non si può avere il telefono lì. Non si può neppure sentire i parenti chiedendo a loro. No. Le telecamere? Dopo un po’ te le dimentichi per quello, quello che succede succede. In realtà non si possono dire troppi retroscena”, ha aggiunto ancora Jenny. “Ci sono dei tagli ma le cose focus rimangono ovviamente”.

La Guardiano ha poi aggiunto un breve passaggio sulla De Filippi: “Maria? L’ho conosciuta lì Maria. Posso dire che è una persona splendida“.