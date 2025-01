“Helena Prestes deve tornare al GF”: la protesta arriva fino a New York

I fan di Helena Prestes chiedono giustizia per la concorrente del Grande Fratello dopo l’uscita di scena. Le immagini… a New York.

Potrebbero esserci risvolti dopo l’uscita di scena di Helena Prestes dal Grande Fratello. In particolare i suoi fan si sono scatenati chiedendo “giustizia” e persino il “ripescaggio” nel reality. Alcuni sostenitori della modella si sono spinti molto avanti facendo arrivare le loro richieste persino a New York e nella celebre Times Square.

Helena Prestes, la protesta dei fan del GF

Dopo l’uscita dal reality del GF di Helena Prestes, moltissimi fan della modella sono rimasti colpiti in negativo e stanno provando ogni mezzo per tentare di farla tornare in gioco.

Dopo aver lanciato una petizione sui social chiedendone il ritorno al Grande Fratello, ecco che la protesta è arrivata oltreoceano… a New York.

I seguaci più attivi della ex concorrente del programma di Canale 5, infatti, hanno dato vita a una vera e propria rivolta e sono arrivati a Times Square dove, per alcuni secondi, sono riusciti a far proiettare sui maxi schermi della piazza più famosa di New York, l’hashtag #ripescaggioperHelena e #giustiziaperHelena.

Le immagini sono presto diventate virali ma, per il momento, non sembrano aver portato alcun frutto.

il @GrandeFratello si è davvero fatto scappare una dinamica come quella delle #zelena, finita a times square con tanto di #

aaa potevate fare i big money con loro🫦#GIUSTIZIAXHELENA#RIPESCAGGIOHELENA

pic.twitter.com/vDWlmscQdv — lisa (@helloitzliz) January 20, 2025

Il ritorno nel reality: cosa filtra

Al momento non sembra possibile vedere la Prestes di nuovo tornare in gioco come concorrente ma alcuni recenti rumors vorrebbero la modella protagonista in studio per commentare alcune fasi del reality.

Pare, infatti, che Helena possa tornare protagonista come ospite nelle prossime puntate e che gli autori stiano pensando ad una formula giusta per incrementare lo share e lo spettacolo. Ovviamente, per il momento, si tratta solo di rumors e indiscrezioni e non è filtrato nulla di ufficiale.

Chissà che questa protesta arrivata nella Grande Mela non possa aver in qualche modo aiutato la modella.