Ecco quanto guadagna Max Giusti per il suo lavoro da presentatore: su Rai 2 è il volto di Boss in incognito.

Attore, doppiatore, presentatore, imitatore: Max Giusti nel corso degli anni lo abbiamo visto e apprezzato in varie vesti. Con la sua vena comica ha saputo conquistare milioni di italiani, tanto che negli anni gli è stata affidata la conduzione di moltissimi programmi televisivi, Affari Tuoi, Boom!, Guess My Are – Indovina l’età e Boss in incognito sono alcuni esempi degli show televisivi che presenta o che ha presentato. Ma quanto guadagna Max Giusti per il suo lavoro da conduttore televisivo? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Max Giusti

Non ci sono notizie ufficiali riguardo al patrimonio di Max Giusti o ai suoi stipendi ma, secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica, per il suo lavoro artistico il conduttore e attore romano guadagnerebbe circa 400.000 euro all’anno. Lo stipendio sarebbe quello percepito per il suo lavoro in Rai: dal 2020 è il presentatore su Rai 2 di Boss in incognito. Ma la cifra complessiva di 400.000 euro all’anno non sarebbe esclusivamente per Boss in incognito, ma comprenderebbe anche tutte le altre apparizioni nei vari programmi Rai.

Max Giusti

Ricordiamo però che Max Giusti non è presente solamente sui canali della televisione pubblico: lo possiamo infatti vedere anche sul Nove dove è uno degli ospiti fissi in studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Non va poi dimenticato il suo lavoro di attore e doppiatore che procede parallelamente al suo lavoro di presentatore televisivo: nel 2023 ha recitato in La seconda chance, nel 2024 in Dicono di te, oltre a essere uno dei doppiatori della versione italiana del film d’animazione Cattivissimo me 4. Non è però noto quanto abbia ricevuto come compenso per il suo lavoro sia da attore che da doppiatore in queste pellicole.