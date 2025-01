“Nessuna censura”: Carlo Conti si sbilancia sui brani di Sanremo 2025

Il conduttore di Sanremo 2025 Carlo Conti allo scoperto sulle canzoni del Festival dopo il primo ascolto ufficiale da parte della critica.

Ci siamo: manca sempre meno al Festival di Sanremo 2025 e Carlo Conti, in occasione della conferenza stampa con la quale sono stati fatti ascoltare i brani della kermesse musicale alla critica, ha parlato proprio della canzoni in gara, dei big e di tanti altri argomenti legati all’evento in partenza l’11 febbraio.

Carlo Conti, le canzoni di Sanremo 2025: no censura

Tra i vari passaggi delle parole di Carlo Conti in vista del Festival di Sanremo 2025, quello del contenuto dei brani in gara con una certezza: non c’è stata alcuna censura.

“Mi sono arrivati soprattutto brani d’amore e intimi, nessuno che parlava di guerra o di migranti, non c’è stata censura, ma forse gli stessi artisti hanno scelto tematiche legate al microcosmo invece che ai grandi temi, come una forma di difesa”, ha spiegato il conduttore.

Carlo Conti

Tra i dettagli sui brani in gara, Conti ha spiegato: “Manca il rock, perché non sono arrivati brani. Anche di rap ce n’è poco perché moltissimi, anche grandi nomi del rap, si stanno spostando un po’ sul pop. Io comunque non mi sono mai permesso di dare indicazioni sui brani: ho scelto tra quello che è stato presentato”.

Il numero dei big e gli orari

Facendo ancora riferimento alle canzoni in gara all’Ariston, Conti ha aggiunto: “Avevo detto che avrei fatto un festival con 24 brani in gara, poi ne ho scelti 30, ma almeno altri 6 potevano entrare nella lista”.

In questo senso il presentatore ha spiegato che tutte le canzoni che ha ricevuto sarebbero state meritevoli e che per la scelta dei big non ha “subito nessuna pressione, meno che mai dalle case discografiche”.

Ad ogni modo Conti ha aggiunto che ci sarà, forse, la possibilità di sentire bene tutte le canzoni: “C’è tutto il tempo per sentirle, anche nelle serate dove sono previsti tutti e 30 gli artisti, perché probabilmente oltre ai co-conduttori non ci saranno altri ospiti esterni. Preferisco un ospite in meno e 2 o 3 canzoni in più”.

In questo senso si legge la decisione del Dopo Festival: “Spero di non arrivare alle 2 di notte: ho introdotto il Dopo festival perché voglio finire a un’ora decente, senza infarcire troppo. Non vado a rincorrere lo share, finiremo prima“.