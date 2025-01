Nicola Porro: quanto guadagna il giornalista e conduttore di Quarta Repubblica

Ecco quanto guadagna Nicola Porro, uno dei giornalisti e conduttori più celebri della televisione italiana.

Fra tutti i giornalisti che in Tv vediamo alla conduzione di programmi di approfondimento politico, Nicola Porro è senza dubbio uno dei più famosi ma allo stesso tempo anche uno fra quelli che divide di più il pubblico (come d’altronde capita a chiunque esponga pubblicamente le proprie opinioni politiche, qualunque esse siano). Certo è che una buona parte del pubblico lo apprezza molto apprezzato e i dati di ascolto del suo Quarta Repubblica ne sono la prova più evidente. Ma quanto guadagna Nicola Porro?

Quanto guadagna Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica

Nicola Porro in TV lo possiamo vedere dal 2018 alla conduzione di Quarta Repubblica su Rete 4 ma lo si può leggere e ascoltare anche su nicolaporro.it, il suo giornale on line di informazione. Riguardo allo stipendio che percepisce per il suo lavoro a Mediaset non ci sono notizie ufficiali ma ci sono alcuni indizi.

“Vorrei essere Fazio“, disse in un’occasione commentando lo stipendio percepito dal collega Fabio Fazio quando lavorava per la Rai (stipendio intorno ai 2,4 milioni di euro). Si può quindi immaginare che Nicola Porro percepisca all’anno meno di 2,4 milioni di euro.

Affari Italiani, parlando dell’ipotesi che il giornalista si candidasse per il Centrodestra per governare la regione Puglia, ha spiegato che uno dei principali ostacoli alla discesa in politica di Nicola Porro fosse proprio lo stipendio che percepiva a Mediaset, ben superiore rispetto a quello di un presidente di regione: secondo quanto riportato da Affari Italiani, infatti, il giornalista percepirebbe uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro all’anno (se non addirittura superiore). Ma, come detto, non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Ricordiamo inoltre che Nicola Porro è anche un editorialista de Il Giornale.