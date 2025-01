Al Grande Fratello rientrano gli eliminati con il ripescaggio: l’ultima strategia degli autori per rimediare ai bassi ascolti.

Nella puntata di ieri, lunedì 20 gennaio, al Grande Fratello è arrivato un colpo di scena inaspettato nella Casa più spiata d’Italia. Il reality show ha riservato una sorpresa agli spettatori: sei ex concorrenti eliminati hanno avuto la possibilità di rientrare in gioco. Il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che solo quattro di questi sarebbero stati scelti dal pubblico per dare una seconda opportunità a coloro che avevano già abbandonato la competizione.

Grande Fratello: i sei concorrenti scelti dal pubblico per il ripescaggio

Attraverso un televoto, i telespettatori hanno deciso di far tornare in gioco alcuni dei partecipanti eliminati. I sei fortunati che hanno ottenuto questa chance sono Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Iago García, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.

Qui il video dell’annuncio fatto da Alfonso Signorini.

Questi ex concorrenti sono stati trasferiti nel Tugurio, l’area separata dalla Casa, in attesa di scoprire il loro destino finale.

Nonostante la possibilità di rientrare, solo quattro di questi sei concorrenti riusciranno a rientrare ufficialmente nella Casa. Il pubblico, infatti, avrà l’ultima parola anche per decidere chi merita veramente una seconda possibilità. Il televoto che si concluderà giovedì sera determinerà chi continuerà a lottare per la vittoria del programma.

Grande Fratello: polemica social per il ripescaggio

Dopo l’annuncio della scelta degli autori, alcuni telespettatori non sono rimasti in silenzio. Non tutti i fan del programma, infatti, hanno apprezzato la possibilità di ripescare i concorrenti eliminati.

Tra gli utenti che hanno partecipato alla polemica c’è anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che con un post Instagram si è lasciata andare ad uno sfogo: “Ah ma allora ditelo che il GF è diventato un centro estivo: esci, fai una pausa, e poi rientri fresco come una rosa. Alla fine manca solo che ci diano i bonus fedeltà per aver votato tutto l’anno“.

Secondo alcuni utenti, l’idea del ripescaggio non si tratterebbe altro che di un escamotage per far rientrare Helena in gioco dopo il caos del televoto che l’ha fatta uscire dal reality.