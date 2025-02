Alessia Marcuzzi racconta i retroscena della sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025.

Alessia Marcuzzi sarà tra i protagonisti della serata finale del Festival di Sanremo 2025, affiancando Carlo Conti e Alessandro Cattelan come co-conduttrice. Con una carriera televisiva ricca di successi, Alessia si prepara a vivere una nuova, entusiasmante esperienza sul palco del teatro Ariston. Ma di certo non mancano i retroscena sorprendenti. In un’intervista, la conduttrice ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua esperienza a Sanremo.

Alessia Marcuzzi: i retroscena sulla partecipazione al Festival

In un’intervista al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha svelato alcuni dettagli inediti sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo.

La conduttrice ha raccontato la sua reazione alla chiamata del direttore artistico Carlo Conti: “Quando Carlo Conti mi ha chiamata ero in un negozio. Volevo urlare ma c’era gente. Ho fatto finta di niente e sono andata alla cassa” ha rivelato.

Subito dopo ha immediatamente contattato Rosario Fiorello per un consiglio. “Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene” ha confidato Alessia, felice di avere il supporto di un amico esperto.

Look e scalinata: Alessia Marcuzzi si prepara al palco

La sua partecipazione al Festival di Sanremo non si limiterà a un’esperienza professionale, ma anche a un’occasione per sfoggiare il suo stile. “Sarò molto femmina e molto italiana” ha dichiarato Alessia, anticipando che i suoi look saranno uno degli aspetti più attesi della serata finale. “Se non mi metto qualcosa di pazzesco durante la finale di Sanremo, quando mi ricapita?” ha aggiunto la showgirl.

Tuttavia, un aspetto le preoccupa: la temutissima scalinata del teatro Ariston. “Sono terrorizzata, perché io cado ovunque” ha ammesso con un sorriso, dimostrando ancora una volta la sua simpatia e naturalezza. Ha anche raccontato: “Alla conferenza stampa per i David di Donatello sono caduta davanti a Carlo, come un sacco di patate“.