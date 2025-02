Antonella Mosetti rivela il messaggio ricevuto dall’ex nel momento più brutto

Colpita da un recente lutto, Antonella Mosetti ha raccontato di aver ricevuto un particolare toccante messaggio da parte del suo storico ex.

Dopo aver raccontato con particolare enfasi le sue avventure su OnlyFans e i guadagni, Antonella Mosetti ha cambiato decisamente tono nel corso dell’intervista a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta. La soubrette, infatti, ha avuto modo di svelare un particolare retroscena legato alla morte del padre e ad un messaggio toccante ricevuto dal suo grande ex, Aldo Montano.

Antonella Mosetti e i guadagni su OnlyFans

Durante l’intervista molto dettagliata su più temi a ‘Storie di donne al bivio’ con Monica Setta, Antonella Mosetti ha avuto modo di raccontarsi su tanti argomenti, da quelli più frivoli fino a quelli più seri. Come noto, la soubrette è da tempo uno dei volti noti presenti sulla piattaforma per adulti OnlyFans. Un qualcosa per il quale la donna è orgogliosa.

Antonella Mosetti – www.donnaglamour.it

La Mosetti si è definita un’apripista tra i personaggi dello spettacolo in chiave di accesso al social per adulti. Inoltre ha anche spiegato quali possano essere i suoi guadagni: “C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l’immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba”, ha detto la donna.

Tra i vari passaggi anche una proposta per un video a luci rosse che, però, al netto dell’offerta in denaro decisamente elevata, è stata rispedita al mittente: “Per un video po**o con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50mila euro“, sono state le parole della soubrette in merito all’offerta ricevuta e declinata.

Il messaggio toccante di Aldo Montano

Di ben altro tenore e spessore, il passaggio sulla perdita del padre che da tempo era in una RSA. La Mosetti ha raccontato di aver ricevuto un bellissimo messaggio da parte del suo ex, Aldo Montano: “Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme”, ha detto. “Quando ti ami ti vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto”.