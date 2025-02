La nota giornalista Myrta Merlino ha commentato le recenti vicende legate ai Ferragnez e alla nuova vita di Chiara Ferragni.

Il botta e risposta tra Achille Lauro e Fabrizio Corona è solo l’ultimo capitolo relativo alla vicenda che coinvolge l’ex re dei paparazzi e le sue rivelazioni su Chiara Ferragni e Fedez. In questo senso, le voci e le presunte liaison avrebbero generato tante reazioni anche su chi circonda gli ex coniugi. A focalizzarsi proprio su questa situazione è stata Myrta Merlino a Pomeriggio 5 con chiaro riferimento alla famiglia Tronchetti Provera, da qualche mese collegata alla Ferragni per la relazione tra Chiara e Giovanni.

Myrta Merlino, la reazione agli scoop di Corona

Nel corso della recente puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha parlato del caso legato ai Ferragnez e alle rivelazioni di Fabrizio Corona. Prima di entrare nel dettaglio dei suoi pensieri, però, la giornalista ha voluto ricostruire la vicenda. In molti, però, hanno notato un particolare. La donna, infatti, ha scelto di non nominare mai Corona.

Myrta Merlino – www.donnaglamour.it

La Merlino, parlando appunto degli scoop dell’ex re dei paparazzi, lo ha sempre citato come “l’amico di Fedez” o comunque mai chiamando Corona per nome. In certi passaggi lo ha definito come “conoscente” del rapper ma sempre senza esprimere in modo diretto il nome dell’uomo che si è reso protagonista delle indiscrezioni sugli ex Ferragnez.

Il dubbio su Ferragni e Tronchetti Provera

Successivamente, la Merlino ha poi detto la sua sulla vicenda esprimendo alcuni dubbi che coinvolgono anche la famiglia Tronchetti Provera: “Ci sono delle novità. Achille Lauro ha parlato e ha dichiarato che raccontare questi gossip di una donna è di fatto una violenza. Chissà come l’ha presa la famiglia Tronchetti Provera, che io conosco, sono persone molto riservate, molto bon ton, molto distinte e dell’alta società”.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi aggiunto: “Intendo dire chissà come hanno preso tutte queste chiacchiere, tra il rinvio a giudizio e l’assalto dei giornalisti – noi compresi – sulla storia di Fedez che racconta che la voleva mollare all’altare, anzi, a raccontare tutto pubblicamente è stato l’amico di Fedez, l’amico fidato, viva l’amicizia, con l’amico fidato. E poi la roba di Achille Lauro, cioè questo Tronchetti Provera che era abituato a una vita così signorile, si trova un po’ nella tempesta”.