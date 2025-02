GF, Zeudi non ci sta: la reazione inattesa alla “nuova coppia”

Al Grande Fratello è stato tempo di una particolare reazione da parte di Zeudi Di Palma dopo l’avvicinamento tra Helena e Javier.

Sono passati ormai diversi mesi dall’inizio del Grande Fratello e persino Alfonso Signorini ha perso un po’ i freni parlando dei concorrenti. Adesso, all’interno della Casa, ecco che Zeudi Di Palma si è lasciata andare ad un importante sfogo a seguito dell’avvicinamento con tanto di dolci effusioni tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Grande Fratello, il bacio tra Helena e Javier

Al Grande Fratello pare potersi formare una nuova coppia oltre a quella formata da Shaila e Lorenzo. Infatti, negli ultimi giorni, c’è stato un importante avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez. Un qualcosa che ha generato la gelosia di Zeudi Di Palma. La modella e il ragazzo sono stati protagonisti di dolci effusioni sotto le coperte…

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

Alcune ore fa, prima di andare a dormire, infatti, la bella Helena e il bellissimo Javier si sono dati una particolare buonanotte. I due si sono avvicinati e dopo essersi scambiati alcune parole si sono lasciati andare a tenere effusioni con tanto di bacio. I due sono sembrati particolarmente felici di questo gesto e, a quanto pare, avrebbero intenzione di provare a capire se tale feeling possa portarli a qualcosa di più nel loro rapporto.

La reazione di Zeudi Di Palma

Il bacio tra la Prestes e Martinez, però, come detto, ha generato la reazione di Zeudi che, probabilmente gelosa, ha deciso di parlare apertamente: “Quello che non capisco è perché l’ha fatto? Noi abbiamo parlato e io non ti ho dato un palo. Io ti dicevo non è il momento, non è che tu non mi piacessi o con te non ci sia stato un qualcosa”, ha detto la ragazza parlando proprio con Javier.

E ancora: “Non ho compreso bene il nostro distaccarci. Non capisco perché dopo due giorni hai fatto questo switch totale”. Successivamente, parlando con Federico, Zeudi ha sottolineato ancora il suo pensiero in relazione anche a Helena: “Lei è molto presa da lui. Ho provato molta attrazione fisica nei confronti di Javier, ma io con Helena ho trascorso molto più tempo, l’infatuazione c’è e resta […]. Tra i tre il confuso e Javier“, ha sentenziato.