Eleonora Giorgi aggiorna i fan sulla sua battaglia contro il tumore: l’attrice fa un triste annuncio, “L’hanno scoperto nel cervello”.

Prosegue la battaglia di Eleonora Giorgi contro il tumore al pancreas, e l’attrice continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. La Giorgi è tornata a Verissimo e ha rivelato di aver affrontato una nuova difficoltà: la scoperta di una metastasi al cervello. Un momento difficile, che ha richiesto il ricorso alla radiochirurgia. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio fatto dall’attrice.

Eleonora Giorgi: la decisione di rifiutare la chemioterapia palliativa

“Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia” ha annunciato Eleonora Giorgi in collegamento con Silvia Toffanin.

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha spiegato la sua scelta di rifiutare la chemioterapia palliativa. “La chemio mi ha causato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche questa nuova opzione, pur più leggera, aggredirebbe di nuovo il mio sistema digestivo” ha detto, sottolineando il delicato equilibrio che sta cercando di mantenere.

Nonostante la malattia progredisca, Giorgi ha scelto di affrontare la situazione con serenità, rifiutando di arrendersi alla malattia.

Eleonora ha anche parlato di un farmaco che potrebbe rappresentare una speranza per la sua guarigione. “Negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca solo il timbro e la firma” ha spiegato, ironizzando sulla possibilità di rivolgersi a Donald Trump per accelerare il processo di approvazione dalla Food and Drug Administration.

A seguire il video dell’intervista a Verissimo:

Eleonora Giorgi: un amore ancora più forte per la famiglia

Nonostante la gravità della situazione, Eleonora Giorgi ha anche condiviso un pensiero profondo: “Questa situazione mi spinge ad amare ancora di più la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino“.

La forza della sua famiglia sembra essere il motore che la spinge ad affrontare ogni difficoltà con coraggio e positività.

Eleonora Giorgi, nonostante le difficoltà, continua a essere un esempio di forza, positività e speranza per tutti coloro che la seguono.