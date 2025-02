Fedez paparazzato con una misteriosa ragazza a Milano. La donna coperta dalla sciarpa era Angelica Montini? La rivelazione.

Solamente qualche settimana fa aveva suscitato grande scalpore la foto di Fedez paparazzato in compagnia di una donna misteriosa che copriva il suo volto con una grossa sciarpa. Si trattava di Angelica Montini?

Dopo lo scoppio dello scandalo dei presunti tradimenti del rapper spuntano nuove indiscrezioni su quella che Fabrizio Corona avrebbe definito l’amante del rapper, Angelica Montini.

Ma scopriamo tutti i dettagli sulle ultime rivelazioni.

Fedez e la misteriosa ragazza paparazzata a Milano

Il 3 dicembre 2024, il rapper Fedez è stato protagonista di una paparazzata a Milano con una “misteriosa ragazza”. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, mostrano Fedez che esce da Casa Cipriani, salendo sulla sua Ferrari con una giovane donna che si copre il viso con una sciarpa.

Le immagini hanno subito suscitato curiosità, alimentando speculazioni su chi fosse questa ragazza, soprattutto considerando la sua riservatezza e la decisione di nascondere il volto.

Il mistero sulla “misteriosa ragazza” ha ripreso vigore dopo che il volto non identificato nelle foto è stato messo a confronto con Angelica Montini, la presunta ex compagna di Fedez. La giovane donna, descritta come non famosa e molto riservata, avrebbe avuto paura di essere giudicata o di essere vista come una delle tante.

Fedez fa chiarezza: “Un errore condividere pensieri con Corona”

Nel frattempo, Fedez ha preso le distanze dalla polemica riguardante la sua telefonata con Fabrizio Corona, rivelando di aver commesso un errore nel condividere i suoi pensieri con il paparazzo e un’amica comune. Il rapper ha dichiarato di essere pentito per questa decisione, sottolineando che non ci sono mai stati accordi con Corona e che le teorie complottiste riguardanti la sua vita privata sono infondate.

Con un passo indietro, Fedez cerca di mettere fine alle speculazioni sulla sua vita sentimentale, ma la curiosità continua a crescere tra i fan e i media.