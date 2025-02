Kanye West e Bianca Censori suscitano scalpore ai Grammy 2025: lei si presenta nuda, la coppia viene allontanata dall’evento.

La cerimonia dei Grammy Awards 2025 si è tenuta ieri alla Crypto.com Arena di Los Angeles ed è stata un vero e proprio spettacolo di musica e glamour. Ma a rubare la scena sono stati Kanye West e Bianca Censori. La coppia ha attirato l’attenzione dei media e dei social per un comportamento decisamente sopra le righe, che ha sollevato scalpore tra i presenti. Scopriamo che cosa è successo.

Kanye West e Bianca Censori: un look provocante sul red carpet

Kanye West, sempre al centro dell’attenzione, ha fatto la sua entrata ai Grammy con un look total black, ma è stata la sua compagna, Bianca Censori, a far parlare di sé. La donna si è presentata sul tappeto rosso con un lungo cappotto, che ha deciso di rimuovere poco dopo l’arrivo.

Sotto, indossava solo un abito trasparente che lasciava ben poco all’immaginazione, suscitando il clamore dei fotografi e dei presenti.

Kanye’s wife Bianca censori really wore this at the Grammys…LETS MAKE A GØØNER THREAD 😮‍💨👇 https://t.co/gKUWtf4a6M — sonam khan (@sonamkhan659812) February 3, 2025

Non è finita qui. Secondo le indiscrezioni, Kanye West e Bianca Censori si sarebbero presentati ai Grammy senza invito, un gesto che ha sollevato ulteriori polemiche.

La reazione dei presenti e sui social

Dopo il loro arrivo, la coppia sarebbe stata allontanata, ma non grazie all’intervento delle forze dell’ordine, come inizialmente riportato. Fonti vicine alla coppia hanno smentito che sia stato necessario l’intervento della polizia, mentre hanno confermato che i due sono andati via di loro spontanea volontà.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro del web, con molti utenti e celebrità che hanno commentato il comportamento fuori dalle righe di Kanye West e Bianca Censori. Nonostante l’atteggiamento controverso, la coppia è riuscita a mantenere il suo posto sotto i riflettori.