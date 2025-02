Manuela Arcuri racconta le molestie subite all’inizio della sua carriera: “Mi diceva alzati la maglietta! Ero imbarazzata”.

Iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo non è semplice, e lo rivela anche una veterana: Manuela Arcuri.

La famosa attrice, ospite del programma televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ha raccontato con estrema sincerità i momenti difficili che ha vissuto durante i suoi primi passi nel mondo del cinema. L’attrice ha rivelato di essere stata vittima di molestie da parte di un regista. Ma scopriamo cos’ha raccontato l’attrice.

Il racconto shock di Manuela Arcuri

L’attrice ha raccontato che un regista, durante un provino, le chiese di alzarsi la maglietta dicendole: “Fammi vedere il seno“.

Una situazione che ha lasciato Arcuri visibilmente imbarazzata, portandola a riflettere sulla natura del settore.

Qui il video del racconto di Manuela Arcuri a Verissimo.

“Lì ho detto: ‘Ecco, non fa per me. Non mi sento nel posto giusto né a mio agio’. Tornavo sconfitta e delusa da queste situazioni” ha raccontato ancora Arcuri, che continua il suo sfogo: “Purtroppo noi donne siamo bersagliate ma dobbiamo essere forti e avere il coraggio di rispondere“.

Manuela Arcuri e le difficoltà con i paparazzi

Oltre alle molestie, l’attrice ha ricordato come fosse difficile gestire la propria vita privata. In un periodo in cui i paparazzi la seguivano costantemente, le venivano attribuiti fidanzati che non corrispondevano alla realtà.

La pressione mediatica e la continua invasione della sua privacy l’hanno fatta sentire intrappolata, rivelando che molti dei suoi presunti compagni di vita erano interessati solo a ottenere visibilità attraverso il suo nome.

Nonostante le difficoltà professionali e mediatica, Manuela Arcuri ha condiviso anche momenti di gioia. L’attrice ha parlato con emozione del cambiamento che ha portato la maternità nella sua vita, che ha definito una delle esperienze più belle.

L’attrice è madre di Mattia, nato nel 2014, e ha dichiarato che lei e suo marito, Giovanni Di Gianfrancesco, hanno discusso a lungo sull’idea di avere un secondo figlio, ma a causa delle lunghe tempistiche burocratiche legate all’adozione, il progetto è ancora in fase di valutazione. “Ma non abbiamo abbandonato l’idea completamente. Ci stiamo ancora informando” ha confessato l’attrice.