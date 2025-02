Tina Cipollari, dopo anni, torna a parlare dell’ex marito Kikò Nalli: la verità dietro la rottura e il nuovo inizio.

Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e Donne“, è pronta a rimettersi in gioco nel dating show che l’ha resa una delle personalità più amate della televisione italiana. Dopo la separazione dal suo ex marito Kikò Nalli nel 2018, l’opinionista ha vissuto diversi anni da single, ma ora ha deciso che è il momento giusto per cercare una nuova storia d’amore. Ma perché è finita con l’ex marito? Dopo anni, finalmente l’opinionista rompe il silenzio.

Tina Cipollari rivela i dettagli sulla fine della relazione con Kikò Nalli

Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Tina Cipollari ha rivelato i motivi che hanno portato alla separazione con Kikò Nalli, conosciuto proprio grazie a “Uomini e Donne”.

Sebbene i due abbiano avuto tre figli insieme e un rapporto di lunga durata, Tina ha spiegato che sono emersi dei difetti nel suo ex marito che, con il tempo, non è più disposta a tollerare.

Tina Cipollari

“Non c’è qualcosa in particolare che non abbia funzionato. Nel senso che tra noi non ci sono stati torti o dispetti” chiarisce la Cipollari. Poi continua: “In ogni caso non ci siamo separati litigando: è stata una scelta condivisa. Tant’è che anche oggi abbiamo un ottimo rapporto“.

La nuova ricerca dell’amore: Tina ha le idee chiare

Ora che il capitolo con Kikò Nalli è chiuso, Tina Cipollari è pronta ad aprirne uno nuovo. L’opinionista ha dichiarato di essere single da troppo tempo e di essere finalmente pronta per incontrare qualcuno che la faccia innamorare di nuovo.

In particolare, Tina ha specificato che cerca un uomo maturo, tra i 63 e i 75 anni, che abbia già vissuto la sua vita e che sia paziente, generoso, curioso e amante dei viaggi. Ma non è solo l’aspetto fisico a contare: Tina è alla ricerca di un uomo intelligente, capace di dimostrarle il suo valore con gesti concreti.

Con queste caratteristiche in mente, Tina Cipollari sembra pronta a trovare un nuovo compagno e a vivere una nuova storia d’amore, magari proprio sotto gli occhi del pubblico di “Uomini e Donne”.