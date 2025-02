Alessandro Cattelan chiede a Fiorello consigli per il Festival di Sanremo, la risposta è esilarante: “Ti devi drogare tantissimo”.

Il festival di Sanremo 2025 si avvicina, e con esso anche il tanto atteso DopoFestival, che quest’anno vedrà Alessandro Cattelan alla guida del programma. Il conduttore, noto per la sua ironia e il suo carisma, ha già in mente come conquistare il pubblico durante le lunghe ore notturne che seguono la messa in onda della kermesse musicale. Ma per affrontare al meglio questa nuova avventura, Cattelan ha chiesto consiglio a un altro grande showman: Fiorello.

Alessandro Cattelan: il consiglio “sospetto” di Fiorello

In vista della sua nuova avventura televisiva, Cattelan ha rivelato di essersi rivolto a una delle figure storiche del DopoFestival, Fiorello, per ricevere qualche dritta.

Durante l’ultima puntata del suo podcast “Supernova”, Cattelan ha raccontato con ironia di aver chiesto al comico: “Mi dai un po’ di dritte su come farmi trovare pronto per l’orario tardo?“.

La risposta di Fiorello non si è fatta attendere, e ha lasciato tutti a bocca aperta: “Drogati fortissimo e vedrai che andrà benissimo“. Un consiglio sicuramente esagerato, ma che ha fatto sorridere anche Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo, che ha invece suggerito a Cattelan di optare per delle tisane per rimanere lucido.

Un DopoFestival tra ironia e spettacolo

Il programma condotto da Cattelan si preannuncia come un mix di ironia, commenti sul Festival e momenti di spettacolo. Accanto a lui, Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo commenteranno i look dei cantanti, mentre la vox populi raccoglierà opinioni e curiosità sulle esibizioni.

Cattelan, pur essendo un volto nuovo per il DopoFestival, ha già tutte le carte in regola per replicare il successo delle passate edizioni.

Molti spettatori sono preoccupati per l’orario tarda notte del DopoFestival, ma Carlo Conti ha tranquillizzato il pubblico. In un collegamento con “Domenica In”, il conduttore ha confermato che il programma andrà in onda fra le 01:05 e l’01:10 e durerà circa un’ora, in modo da permettere a tutti di seguire l’analisi ironica della serata senza troppi sacrifici.