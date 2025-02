Il cast di Squid Game piange la scomparsa della famosa attrice Lee Joo-sil, morta a causa di un tumore al seno.

Il mondo di Squid Game piange la scomparsa di Lee Joo-sil, l’attrice sudcoreana che ha interpretato la madre del detective Hwang Joon-ho nella popolare serie di Netflix. All’età di 81 anni, Lee Joo-sil è deceduta dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, come riportato dal quotidiano sudcoreano The Chosun Ilbo.

La carriera di Lee Joo-sil

Lee Joo-sil era una figura di spicco nel panorama teatrale e cinematografico della Corea del Sud.

Nata nel 1944, l’attrice ha iniziato la sua carriera come doppiatrice e si è successivamente affermata con ruoli in film e serie TV di successo. Tra i suoi lavori più celebri, ricordiamo la partecipazione a Train to Busan (2016), un cult movie apocalittico, e a The Uncanny Counter, una serie che racconta la lotta di un gruppo di cacciatori di spiriti maligni.

Nel corso della sua carriera, Lee Joo-sil ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Baeksang Arts Award nel 1989 come miglior attrice teatrale.

I funerali dell’attrice sono previsti per il prossimo 5 febbraio. La notizia della morte dell’attrice ha fatto il giro del web.

La terza stagione di Squid Game sarà dedicata a Lee Joo-sil

Lee Joo-sil aveva da poco registrato alcuni episodi per la terza stagione della fortunata serie Netflix Squid Game, che sarà rilasciata a partire dal prossimo mese di giugno.

Secondo i media coreani, la nuova stagione della serie, che ha già conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, sarà dedicata alla memoria dell’attrice. La seconda stagione, intanto, ha registrato numeri impressionanti, con oltre 4.6 miliardi di minuti di visione complessivi.