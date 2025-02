Il figlio di Zucchero Fornaciari è stato operato in Kenya dopo il grave incidente: il dolce gesto del cantante.

Momenti di grande apprensione per Zucchero Fornaciari e la sua famiglia. Il figlio del cantautore, Adelmo Blue Fornaciari, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Malindi, in Kenya.

Il 26enne si trovava in vacanza con amici e familiari quando il veicolo su cui viaggiava ha avuto un tragico impatto, costato la vita a una persona del posto. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite gravi, ma ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico. Scopriamo tutti i dettagli.

Il ricovero in ospedale e l’operazione

Adelmo Blu ha condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni attraverso i social, pubblicando immagini che lo mostrano in un letto d’ospedale con un sondino nel naso.

Preoccupati, i suoi follower gli hanno chiesto spiegazioni, e lui ha rassicurato tutti dicendo: “Mi sto riprendendo piano piano“. Nel frattempo, le conferme sulle sue condizioni sono arrivate anche dall’ufficio stampa di Zucchero, che ha precisato che il ragazzo sta bene.

Zucchero suona per il figlio in ospedale

Il momento più emozionante è stato immortalato in un video pubblicato da Adelmo Blu: il celebre cantautore è arrivato in Kenya per stare accanto al figlio e, con una chitarra in mano, ha suonato per lui nella stanza d’ospedale. Un gesto d’amore e conforto che ha commosso i fan. Il giovane, con la sua solita ironia, ha commentato il video dicendo: “Per fortuna hanno operato me“.

Nel video il cantautore si mostra rilassato, intento a dedicare la musica al figlio. Questo video ha, quindi, rassicurato i fan.

L’operazione è andata bene e il figlio di Zucchero è ora in fase di recupero. La vicenda ha emozionato il pubblico, che ha espresso vicinanza alla famiglia Fornaciari.