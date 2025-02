Tina Cipollari: ecco quanto guadagna a Uomini e Donne

Ecco quanto guadagna Tina Cipollari per il suo ruolo da opinionista a Uomini e Donne: è una presenza fissa nel cast del programma.

Uno dei personaggi più emblematici di Uomini e Donne è certamente Tina Cipollari. Nel 2001, nella prima edizione del programma per come lo conosciamo adesso (in origine era infatti un talk show, poi si è trasformato in un dating show), aveva partecipato in qualità di corteggiatrice, poi è diventata tronista e ha conquistato il cuore del pubblico, tanto da divenire in breve tempo uno dei personaggi più amati del programma.

È così che, una volta che ha concluso la sua esperienza sul trono è rimasta nel cast del programma di Maria De Filippi nel ruolo di opinionista in studio. Ha saltato solamente alcune edizioni ma dalla stagione 2008/2009 Tina Cipollari è diventata una presenza fissa a Uomini e Donne, insieme a Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Tina Cipollari: gli altri programmi

Da quando nel 2001 è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo in qualità di corteggiatrice di Uomini e Donne a oggi, Tina Cipollari ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, tra il reality show Il ristorante e Pechino Express. Ma il suo volto è senza dubbio associato principalmente al programma di Maria De Filippi. Ma quanto guadagna Tina Cipollari a Uomini e Donne? Scopriamolo insieme.

Tina Cipollari

Quanto guadagna Tina Cipollari a Uomini e Donne

A svelare il compenso di Tina Cipollari a Uomini e Donne è stato Diva e Donna: secondo quanto riportato dal settimanale, il cachet per l’opinionista sarebbe tra i 2.000 e i 4.000 euro a registrazione.

Durante ogni registrazione vengono registrare diverse puntate del programma, che poi vengono trasmesse su Canale 5 a cadenza giornaliere. In generale però, ogni settimana vengono effettuate due sessioni di registrazioni, questo significa che Tina Cipollari guadagnerebbe tra i 4.000 e gli 8.000 euro a settimane. La cifra mensile oscillerebbe quinti tra i 12.000 e i 32.000 euro.