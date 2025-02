La strana foto di Clara verso Sanremo: lo “zoom” fa discutere

Protagonista a Sanremo 2025, Clara si è già presa la scena prima dell’inizio della kermesse con una foto molto particolare.

L’abbiamo vista qualche tempo fa protagonista di un piccolo incidente piccante sul palco. Adesso, Clara torna a far parlare di sé sempre per un dettaglio relativo al suo aspetto fisico. In questo senso, però, alla sua mano che, secondo alcuni, avrebbe ben sei dita. La questione è stata sollevata dopo la foto di rito degli artisti per il Festival di Sanremo 2025.

Clara, la foto verso Sanremo 2025

Manca pochissimo all’appuntamento con il Festival di Sanremp 2025 e i big in gara sono ormai prontissimi. Tra questi anche Clara che si esibirà con la sua canzone ‘Febbre’. In queste ore, la giovane artista, ex volto di Mare Fuori, ha iniziato a far parlare di sé per via di una foto particolarmente chiacchierata e che riguarda il suo aspetto fisico.

Clara Soccini – www.donnaglamour.it

Nello specifico, nel classico servizio fotografico per Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante è stata immortalata insieme agli altri big in una posa normale ma con un dettaglio che ha incuriosito i suoi fan e non solo.

La foto in questione, infatti, per alcuni avrebbe mostrato ben sei dita della mano della giovane artista. Un qualcosa che ha subito fatto pensare ad un ritocco mal riuscito.

La verità, però, sarebbe un’altra…

La doppia replica: la verità

Dopo che la foto della bella Clara è diventata virale, la stessa artista ha voluto riprendere l’argomento e fare chiarezza. “Raga, vi giuro. Non ho sei dita ma adorerei comunque”, ha scritto in un post social la cantante.

Successivamente, anche la rivista Tv Sorrisi e Canzoni ha voluto dire la sua rassicurando di non aver fatto alcun ritocco. Anzi. Zoomando l’immagine in questione si nota bene come le dita siano cinque. Probabilmente, lo scatto ingrandito si è semplicemente prestato ad un gioco di ombre che ha creato l’illusione di un piccolo dito in più. Svelato il mistero.