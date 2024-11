A Convivio 2024, protagonista anche Clara. La giovane cantante, però, è stata sfortunata protagonista di un incidente piccante…

L’abbiamo vista e apprezzata come attrice in Mare Fuori, ma adesso Clara Soccini sta facendo scintille come cantante. Presente a Convivio 2024, la giovane artista ha dato spettacolo ma, allo stesso tempo, è stata protagonista di un incidente a luci rosse avvenuto sul palco con il vestito che si è abbassato mostrando il suo décolleté.

Clara, incidente sul palco: il video

Amatissima e sempre più apprezzata anche come cantante oltre che come attrice, Clara Soccini ha dato spettacolo durante Convivio 2024. Al Gala Dinner tenutosi a Milano, la giovane artista è stata protagonista di un piccolo imprevisto a luci rosse…

Clara Soccini

Mentre cantava il brano ‘Nero Gotico’, ecco che il vestito è sceso per un istante. Un secondo che, però, è stato immortalato dai presenti e che ha visto la ragazza finire con il lato A scoperto.

Al netto dell’imprevisto, Clara è stata bravissima, ha continuato a cantare e ha rimesso a posto tutto senza intoppi.

Le reazioni

Il video di quanto successo è stato divulgato sui social da diversi tra i presenti che stavano filmando l’esibizione. “Cavolo, poverina. Però è stata brava a non spaventarsi e continuare”, ha scritto una fan. “Ma stai scherzando? Io mi sarei gelata al suo posto”, ha detto un’altra.

Curioso come su X, alcune utenti abbiano diffuso la clip di quanto accaduto utilizzando una storia di Tommaso Zorzi che, evidentemente, era presente sul posto (o almeno così sembra).

Ad ogni modo l’incidente avvenuta a Clara ha avuto reazioni anche diverse. Molti utenti, infatti, anche vedendo la reazione composta della ragazza si sono espressi solo sul fatto che sia stata un bel vedere e che per fortuna non sia accaduto nulla di grave, considerando anche come l’incidente sia durato davvero una frazione di secondo.