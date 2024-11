Sanremo 2025, “svelati” i primi sette big scelti da Carlo Conti

Arrivano i primi nomi dei big che saranno impegnati al Festival di Sanremo 2025: sorprese e novità quelle per cui avrebbe optato Carlo Conti.

Manca ancora del tempo al prossimo Festival di Sanremo 2025 ma Carlo Conti sembra avere le idee chiare sul cast di big che prenderà parte alla kermesse musicale. In questi minuti sono arrivati i nomi di quelli che sarebbero i primi sette cantanti scelti dal conduttore. A darli è stato Alberto Dandolo per Dagospia.

Sanremo 2025: i primi sette big

Sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni, Alberto Dandolo su Dagospia sembra essere abbastanza sicuro di quelli che saranno alcuni dei big presenti in gara a Sanremo il prossimo febbraio 2025.

Pare che Carlo Conti abbia scelto un mix tra esperienza e gioventù, portando un pizzico di brio con dei nomi particolari.

Carlo Conti

Secondo quanto si legge su Dagospia, “il direttore artistico di Sanremo 2025 avrebbe deciso di aumentare il numero dei big in gara, arrivando a 26 artisti. Il totale, considerando anche la competizione di Sanremo Giovani, è di trenta partecipanti (come lo scorso anno)”.

Ma quali sono i nomi scelti? “L’annuncio ufficiale, com’è noto, è previsto il prossimo 2 dicembre al Tg1 delle 20. Il toto big da settimane mette insieme decine di nomi, noi proviamo a segnalare sette artisti quotatissimi che sarebbero a un passo dal sì: la vincitrice di Amici Sarah Toscano, Gaia reduce dal tormentone Sesso e Samba, Elodie necessita di un rilancio per riempire San Siro”.

E ancora: “Potrebbe avercela fatta Arisa, sarebbe previsto il ritorno di Kekko dei Modà, il debutto in gara per Gabry Ponte e quello di Luchè. Proprio grazie al napoletano Luchè, potrebbe fare il suo ritorno all’Ariston il fenomeno Geolier nella serata dedicata a cover e duetti. Non solo, Conti ha deciso di rinnovare la tradizione del suo predecessore, alla prima serata parteciperà anche la vincitrice dell’ultima edizione Angelina Mango“.

Alessandro Cattelan co-conduttore della finale

Al momento, come detto, i nomi dei sette big restano ancora “ufficiosi” e non confermati. La certezza, invece, per quanto riguarda Sanremo è quella di Alessandro Cattelan co-conduttore della finale della kermesse. Ad averlo annunciato è stato proprio Conti che dopo aver affidato al più giovane presentatore Sanremo Giovani, ha optato per una collaborazione ulteriore, sicuramente molto gradita dal diretto interessato.