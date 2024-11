Dal pancino sospetto di Ilary Blasi all’accordo dei Ferragnez: i gossip della settimana

Tante notizie negli ultimi giorni dal mondo dello spettacolo e dei social: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni decisamente movimentati per quanto riguarda le notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e, ovviamente, dei social. Non sono mancate le sorprese come l’accordo sul divorzio e sull’affidamento dei figli da parte di Chiara Ferragni e Fedez ma anche lo scoop sulla presunta gravidanza di Ilary Blasi ma anche tanto altro… Andiamo a vedere quindi quali sono stati i migliori gossip della settimana dall’11 al 15 novembre 2024.

I gossip della settimana: Ilary Blasi incinta?

La gente mormora… e secondo le ultime indiscrezioni, Ilary Blasi sarebbe in dolce attesa. Ebbene sì, stando a Diva e Donna, lei e Bastian Muller aspetterebbero il loro primo figlio insieme.

Ilary Blasi

Secondo quanto si apprende, l’ex di Francesco Totti e il nuovo compagno sarebbero felicemente innamorati e pronti ad una nuova famiglia. “Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo”, si legge su Diva e Donna.

L’accordo sul divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni – Fedez

Importante traguardo per i Ferragnez che dopo il divorzio hanno trovato un accordo anche sui figli. Tra Chiara e Federico pare sia stato trovato un punto in comune: l’affidamento di Leone e Vittoria sarà congiunto mentre al rapper il compito di sostenere le spese scolastiche e sportive.

Bianca Guaccero in love con Giovanni Pernice

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Tutto confermato: tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è amore. La stessa attrice e conduttrice ha spiegato nel dettaglio a Casa Chi tutte le sue emozioni dicendosi fortunata di aver trovato al suo fianco una persona come il ballerino.

Lazza è diventato papà

Greta Orsingher e Lazza

Una bellissima notizia è arrivata nel finale della settimana: Lazza è diventato papà. Il famoso cantante e Greta Orsingher hanno annunciato l’arrivo del loro primo figlio, il piccolo Noah.

La rivelazione di Maria De Filippi sull’eredità di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi

Molto interessante anche la rivelazione fatta da Maria De Filippi a proposito dell’eredità di Maurizio Costanzo. La Queen di Mediaset, infatti, intervenendo in Radio ha spiegato come abbia rinunciato a quanto lasciato dal compianto giornalista e conduttore. Il suo gesto è stato dettato dall’amore per i figli.