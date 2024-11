Maria De Filippi ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo e agisce per vie legali: la scelta drastica.

Sono passati quasi due anni dalla morte di Maurizio Costanzo, ma per Maria De Filippi la ferita è ancora aperta. La regina di Mediaset ha raccontato in un’intervista le difficoltà incontrate dopo la perdita del marito, rivelando dettagli inediti sulla sua riservatissima vita privata.

Ospite del programma Password su Rtl 102.5, la conduttrice ha aperto il suo cuore rivelando com’è cambiata la sua vita da quando è diventata vedova, e le sue rivelazioni hanno lasciato gli spettatori senza parole. Scopriamo che cosa ha detto la “queen”.

Maria De Filippi: la dura decisione dopo la morte del marito

“Il lavoro riempie la giornata, ti obbliga a mettere da parte il dolore per continuare a vivere” ha detto De Filippi, che pochi giorni dopo la morte del marito aveva deciso di rimettersi subito al lavoro.

Ma negli scorsi mesi la conduttrice ha preso un’importante decisione: ha rinunciato all’eredità del marito.

Maria De Filippi

“Ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore di mio figlio e dei figli di Maurizio” ha chiarito. Ma fino a pochi giorni fa, le pagine di gossip riportavano una verità molto diversa. Infatti, nei mesi scorsi sono circolate voci secondo cui la conduttrice avrebbe trattenuto gran parte dei beni del marito, sottraendoli ai figli del giornalista.

Maria De Filippi non ci sta e agisce per vie legali

L’infondatezza delle informazioni che hanno circolato nei mesi scorsi riguardo l’eredità di Maurizio Costanzo hanno portato Maria De Filippi a prendere una dura decisione: agire per vie legali.

La conduttrice, infatti, ha scelto intraprendere azioni legali contro un uomo che, tramite un profilo social, diffondeva notizie false e offensive: “Ho pensato di mostrare in tv tutte le falsità che venivano dette su di me, ma poi ho rinunciato per non dare visibilità a simili offese“.