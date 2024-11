Federica Pellegrini, alta tensione con Madonia: tutta colpa di Sonia Bruganelli…

Malumori a Ballando con le Stelle da parte di Federica Pellegrini nei confronti del proprio partner Angelo Madonia. E la colpa…

Non solo le scintille con Selvaggia Lucarelli, a quanto pare a Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli sta riuscendo a far discutere persino Federica Pellegrini e il suo partner nel programma, ovvero Angelo Madonia, attuale dolce metà proprio dell’ex moglie di Paolo Bonolis. A spiegare la situazione è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia.

Federica Pellerini e Madonia: alta tensione a Ballando

A ricostruire quanto starebbe accadendo a Ballando con le Stelle in queste settimane è stato, come detto, Gabriele Parpiglia che sui social, con due lunghi post, ha spiegato la situazione tra Federica Pellegrini e Angelo Madonia.

Tra i due ci sarebbero malumori e tensioni dovute all’attuale compagna del ballerino professionista, Sonia Bruganelli…

Sonia Bruganelli

“Siamo pienamente a conoscenza del malumore di Federica Pellegrini, vittima, non per sua scelta, sia chiaro, di non poche tensioni e difficoltà, nel rapporto con Madonia. Il ‘pikkolo Angelo’ ha passato le prime settimane a chiamarla ‘Pellegrini’ e mai Federica. Lo sappiamo bene che state pensando che lui probabilmente sia come Ridge di Beautiful che si rivolge a Brooke chiamandola sempre e solo ‘Logan’, ma non è così, non c’è nessuna ironia nel preferire il cognome al nome”, ha scritto Parpiglia nel suo post Instagram.

“Angelo, per amore della sua dama, pensava di non suscitare gelosie evitando di pronunciare ‘Federica’. Ma così facendo, ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua ‘allieva’”.

I motivi della tensione

La ricostruzione di Parpiglia è andata avanti spiegando che la Pellegrini è stata “divina di nome e di fatto, e aggiungiamo anche ‘signora’” in quanto “ha scelto di ballare e non reagire, rovinandosi la sua avventura”,

La tensione, però, sarebbe aumentata con la recente intervista di Sonia Bruganelli a Domenica In quando “aveva fatto intendere che tra lei e il ‘pikkolo danzatore’ fosse finito tutto”.

In questo senso il rapporto tra Madonia e la Bruganelli si è rispecchiato nei rapporti con la Divina: “[…] Federica Pellegrini si sarebbe “ritrovata tra le braccia di un maestro sempre più nervoso e con l’umore sotto i tacchi delle scarpe”, ragione per cui il suo malumore verso l’esperienza a Ballando è decisamente aumentato. Staremo a vedere se in trasmissione ci sarà modo di parlare anche di questo oppure no.