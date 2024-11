Chanel Totti e Cristian Babalus al capolinea: “Si sono lasciati”

Sembrano non esserci buona notizie per la figlia di Ilary e Totti, Chanel Totti. La sua relazione con Cristian Babalus sarebbe finita.

Guai in amore per Chanel Totti. La figlia dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi sarebbe tornata single. Pare essere giunto al capolinea il suo rapporto con Cristian Babalus e la conferma potrebbe essere arrivata da un recente evento che ha visto la ragazza presenziare in solitaria, senza la sua dolce metà.

Chanel Totti: fine della storia con Cristian Babalus?

Esattamente come mamma Ilary e papà Francesco, anche Chanel Totti è entrata di diritto tra i personaggi super seguiti a livello mediatico. Non solo per i suoi filmati virali su TikTok ma anche per le questioni amorose che in queste ore la vedrebbero essere tornata single…

Ilary Blasi

Secondo alcuni media ben informati, la storia tra la bella Chanel e Cristian Babalus sarebbe giunta al capolinea. La ragazza sarebbe stata avvistata in solitaria al recente concerto di Gigi D’Alessio al Palazzo dello Sport di Roma.

Sembra difficile che la coppia abbia optato per una serata divisa, anche considerando il forte interesse di entrambi per l’artista. E allora ecco che sembrano trovare conferma le voci che stavano circolando già da qualche tempo in merito alla loro crisi.

Nessuna foto insieme sui social

Secondo i più esperti i due “si sono lasciati”. La coppia non si mostra insieme da diverso tempo, pare da questa estate.

Ad aggiungere ulteriore “pepe” alla situazione, anche il recente cambio look della ragazza. La 17enne, infatti, circa un mese fa aveva cambiato taglio e colore di capelli, scrivendo un messaggio abbastanza eloquente su Instagram: “New me”. Probabile che quello fosse il primo segnale di una nuova vita da single o comunque senza Babalus. Staremo a vedere se ci saranno novità in merito e dichiarazioni da parte dei diretti interessati.