Tu Si Que Vales 2024, ecco chi ha vinto e il montepremi portato a casa

La finalissima di Tu Si Que Vales 2024 ha avuto grande successo con il vincitore che è stato eletto dopo bellissime esibizioni.

C’era grande attesa per la finale di Tu Si Que Vales 2024 su Canale 5. La trasmissione condotta da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara con i giudici Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi si annunciava super interessante e così è stata fino all’ultimo quando ad essere eletto vincitore del talent è stato Matteo Fraziano.

Tu Si Que Vales 2024: Matteo Fraziano vincitore

Come capita nelle finalissime di Tu Si Que Vales 2024, prima di arrivare al “confronto” conclusivo tra i talenti della trasmissione occorre fare delle scremature. In questo senso, il giovane Matteo Fraziano ha vinto questa edizione riuscendo ad incantare il pubblico e i giudici con l’arte delle ombre cinesi arrivando a trionfare battendo I Ssaulabi, Hakuna Matata e The Phobias.

Gerry Scotti

Da sottolineare come, anche per quanto riguarda la famosa “Scuderia di Gerry Scotti“, a vincere un voucher per un viaggio a Parigi è stato il simpatico Domenico De Martino.

Tornando al vincitore, Fraziano è riuscito a portare sul palco un gioco di ombre ed emozioni uniche trasformando le sue mani nei volti di celebri personaggi. “Io sono contentissimo di essere qui a prescindere da quello che succederà più avanti. Sono contento che un numero di ombre cinesi sia arrivato in finale e di mostrare che quest’arte ha ancora tanto da dare”, ha detto prima di essere eletto vincitore.

Il successo e il montepremi vinto

Alla fine, come detto, Fraziano è riuscito a vincere Tu Si Que Vales 2024 portandosi a casa il montepremi pari a 100 mila euro in gettoni d’oro.

Il pubblico in studio ma anche quello a casa che lo ha votato gli hanno riconosciuto una capacità unica sia di mettere in scena la propria arte sia di emozionare in modo davvero unico. “Non c’erano dubbi, meritava di trionfare”, si legge nei commenti sul web. “L’arte delle ombre è affascinante e lui è stato sempre bravissimo”.