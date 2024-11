Colpo di scena in vista di Sanremo 2025: Fedez avrebbe proposto una sua canzone a Carlo Conti. Ecco di cosa parlerà.

Si torna a parlare di Fedez ma questa volta nulla che abbia a che fare con questioni di cuore con Chiara Ferragni o altre presunte fiamme. Pare che il rapper voglio tornare sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025. In questo senso, l’artista avrebbe mandato la sua proposta di canzone direttamente a Carlo Conti. Il settimanale Chi ha svelato tutti i dettagli.

Fedez torna a Sanremo? La canzone proposta

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali a proposito, pare proprio che Fedez si sia mosso per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2025. In particolare, a fornire i dettagli è stato il settimanale Chi con tanto di focus sulla canzone che il rapper avrebbe inoltrato a Carlo Conti.

Fedez

Su Chi è stato analizzato il rapporto tra il rapper e la kermesse musicale ed è stato evidenziato come “proprio da Sanremo Fedez vorrebbe ripartire, parlando di sé. Avrebbe, infatti, proposto una canzone molto personale, che parla dei suoi alti e bassi, delle sue insicurezze più profonde”, si legge.

“Certo è un nome che fa parlare, che fa discutere, che farà saltare qualche suo oppositore sulla sedia. Ma, questa volta, si presenterebbe per mettersi a nudo, pronto anche a non essere capito, ma, almeno, ascoltato. Cosa farà il direttore artistico Carlo Conti? Il 2 dicembre Carlo Conti ufficializzerà al Tg1 i nomi dei cantanti in gara, e lo sapremo. Di certo il suo sarà un Sanremo non ideologico, lontano dalla politica, sarà un Sanremo dai tanti sapori. E ‘questo’ Fedez potrebbe essere uno dei nomi in gara”.

Gli altri possibili big in gara

Prima delle voci su Fedez, Dagospia aveva dato qualche anticipazione su ben sette big che sarebbero già stati scelti (o quasi) per la kermesse musicale di febbraio 2025.

In questa ottica si sono fatti i nomi di Sarah Toscano, Gaia, Elodie, Arisa, Kekko dei Modà, Gabry Ponte e Luchè. Anche in questo caso, però, si tratta, per ora, solo di rumors.