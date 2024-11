Sonia Bruganelli ha venduto il jet privato: “Dopo il divorzio…”

Scintille a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ancora protagoniste della serata di Rai 1.

Ogni settimana è una sfida nella sfida a Ballando con le Stelle. Stiamo parlando dei continui faccia a faccia senza mezze misure tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Anche nel corso dell’ultima puntata, infatti, la concorrente e la giudice si sono scambiate alcune frecciatine arrivando pure a parlare di questioni di “soldi”…

Sonia Bruganelli, il jet privato e la newsletter della Lucarelli

Una cosa è certa: Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli non vedono l’ora di arriva alla puntata di Ballando con le Stelle per pungersi e dirsene quattro.

La conferma è arrivata anche nell’ultima serata di Rai 1 con la giudice e la concorrente che si sono scambiate alcune frasi davvero al veleno…

Sonia Bruganelli

Tutto ha radici profonde ma in particolare dalla precedente puntata quando la Bruganelli aveva commentato le newsletters della Lucarelli a pagamento. In questo senso, dopo l’esibizione della concorrente, la giudice ha “ringraziato” per la pubblicità.

“Intanto volevo ringraziare Sonia perché grazie alla sua pubblicità alla mia newsletter questa settimana mi sono comprata un elicottero, se la fai anche stasera mi compro il tuo jet privato“, ha detto la super simpatica e pungente Selvaggia.

In questo senso, però, la Bruganelli ha replicato con una confessione proprio sul jet privato: “Non ce l’ho più, mi sono separata quindi ho dovuto venderlo“.

Il giudizio sulla danza

Oltre ad essere pungente nei commenti a carattere più personale, la Lucarelli non ha fatto mancare anche una critica sul ballo portato sul palco dalla Bruganelli. “Credo che questo ballo non sia peggiore degli altri. Ma questa sera avete un alibi, quindi è accettabile”, ha detto la Lucarelli dando un voto basso, 4, ma soffermandosi sul fatto che la coppia formata da Sonia e Carlo Aloia non abbiano potuto provare tanto in quanto il ballerino è diventato padre e non ha potuto far fare alla concorrente tante prove.